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AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Tuna oldu.

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AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'in istifası sonrası 2019 yerel seçimlerine kadar Ankara'yı yönetecek isim bugün belli oluyor.

Belediye meclis üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yeni belediye başkanını belirleyecekler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna olduğunu açıkladı.

Mustafa Tuna kimdir?

1980 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1982-1983 yıllarında ABD'de eğitim gördü. Ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda bilimsel yayınlar yaptı. Uluslararası yayınlarından dolayı TÜBİTAK’tan yayın teşvik ödülü kazandı. 22. Dönem Ankara Milletvekilliği sürecinde AGİTPA Türk grubu üyesi olarak birçok uluslararası temaslarda bulundu. 29 Mart 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Sincan Belediye Başkanlığı'na seçildi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mustafa tuna, ankara belediyesi, AK Parti
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