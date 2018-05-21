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AK Parti 950 bin teşkilat üyesiyle sahada olacak

AK Parti, 24 haziran seçimlerinde deyim yerindeyse "950 bin kişilik seçim ordusuyla" sahada olacak. Tüm adaylar "Seçim Koordinasyon Merkezi"nin programına harfiyen uyacak.

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AK Parti 950 bin teşkilat üyesiyle sahada olacak

24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti 950 bin teşkilat üyesiyle sahada görev yapacak.

Eğitimler, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun başkanlığında gerçekleşti.

Teşkilat mensuplarına seçim kanunlarında yapılan değişikler, sandık sorumlularının görevleri, eğitimleri, Seçim Koordinasyon Merkezleri’nin nasıl çalışacakları konularında sunumlar yapıldı.

Sandık görevlilerine seçim günü devreye girecek sonuç alım sisteminin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak da anlatıldı.

Seçimlerde görevli olanlara, "Tek işiniz seçim olacak. Başka bir şeyle uğraşmayın” uyarısı yapıldı.

Bir ay boyunca tüm mesailerini adaylara ve seçim kampanyasına ayırmaları istendi.

Seçimler için yurt genelinde yaklaşık 190 bin sandık kurulacak. AK Parti, her sandık için biri resmi görevli olmak üzere sandık başına 5 görevliyi hazır bulunduracak.

Seçim boyunca Seçim Koordinasyon Merkezleri'nin çalışma programına harfiyen uyulacak.

Bakanlar ve parti yöneticileri dahil tüm milletvekili adayları seçim bölgelerindeki merkezin belirlediği programa göre hareket edecek.

Adayların yaptığı çalışmalar günlük olarak parti genel merkezine rapor edilecek.

Seçim Koordinasyon Merkezlerinin belirlediği programı aksatan adaylar uyarılacak. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: seçim, AK Parti, 24 Haziran
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