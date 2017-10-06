AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor

AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Afyonkarahisar'daki otele bakanlar, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve kampa ilk kez davet edilen AK Parti'nin kurucu milletvekilleri gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan" sıfatıyla ilk kez başkanlık edeceği toplantı için gelen katılımcılar otele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, akşam saatlerinde Afyonkarahisar'a gideceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantıyı takip edecek çok sayıda gazeteci için otel önünde basın merkezi oluşturuldu.

Sadece akreditesi yapılan gazetecilerin izleyebileceği kampta, Erdoğan'ın yarın sabah açılış ve pazar günü öğleden sonra yapacağı kapanış konuşmaları basına açık olacak. AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın ise kampın son günü partililere yapacağı hitabı basına kapalı gerçekleşecek.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bugün akşam saatlerinde düzenleyeceği basın toplantısında kampa ilişkin detayları paylaşması bekleniyor.

Yoğun güvenlik önlemi

Toplantı nedeniyle otel çevresinde güvenlik kontrol noktaları oluşturulurken, otele giriş yapan araçlar ve katılımcılar güvenlik tedbirleri kapsamında kayıt altına alınıyor.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, basın çadırını ziyaret etti, gazetecilerle selamlaştı.

Bakanlar, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurucularının katılacağı toplantıda, AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, 4 Temmuz'da başlayan olağan süreç masaya yatırılacak, devam eden ilçe kongreleri ve Şubat 2018 sonuna kadar yapılması planlanan il kongrelerine ilişkin istişarelerde bulunulacak.

Kampta, ayrıca 12 Eylül 2018'den önce yapılması gereken olağan kongre takvimine ilişkin detayların da netleşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin "milli güvenlik meselesi" olarak gördüğü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandumun öncelikli konular arasında yer alacağı toplantıda, Irak ve Suriye'de yapay devlet oluşturma çabalarına ilişkin önlemler de değerlendirilecek.

Toplantıda, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler başta olmak üzere terörle mücadelede gelinen son durumun ele alınması bekleniyor.

Bazı bakanlar sunum yapacak

Toplantının 7 Ekim Cumartesi sabahı yapılacak oturumunda, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ekonomi, enerji ve ulaştırma politikalarına ilişkin sunum yapacak.

Öğle oturumunda ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik ve dış politikaya ilişkin sunum gerçekleştirecek.