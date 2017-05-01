  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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'AK Parti 21 Mayıs'ta olağanüstü kongreye gidiyor'

AK Parti Sözcüsü Aktay, partisinin 21 Mayıs'ta üçüncü olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı.

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AK Parti 21 Mayısta olağanüstü kongreye gidiyor

AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, AK Parti MKYK toplatısının ardından basın mesuplarına açıklamalarda bulundu.

Aktay MKYK'da alınan kararlara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın partimizle ilişkisinin, üyeliğinin ihya edilmesine dair, bugün Merkez Karar Yönetim Kurulunda yapılan görüşme neticesinde, kurulun bütün üyeleri bu kararı oy birliğiyle onaylamış oldular. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel merkezinde düzenlenecek olan toplantı ile üyeliğinin ihya edileceğini söyleyebiliriz." dedi.

"Olağanüstü kongre 21 Mayıs'ta"

Aktay, "Bugünkü toplantımızda kararı alınan başka bir mevzu da 21 Mayıs'ta üçüncü olağanüstü kongreye gitmek. Bu kongrenin de hem kararı alınmış oldu hem de gerekli hazırlıklar için düğmeye basıldı." diye konuştu.

"Kongrede seçim yapılacak"

Olağanüstü kongrede seçim yapılacağını ifade eden Aktay şunları kaydetti:

"21 Mayıs'ta olağanüstü kongre olacak. Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın davetiyle oluşuyor bu olağanüstü kongre. Bu kongrede de bir seçim yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığına seçilmesini öngörüyoruz."

Aktay, 21 Mayıs'ta yapılacak AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde hem genel başkan hem Merkez Karar Yönetim Kurulu hem de partinin bütün yönetim kademesinin seçiminin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Etiketler: AK PARTİ olağanüstü kongre, ak parti mkyk
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