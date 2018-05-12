Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Umudun, sevginin, merhametin adıdır anne

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anneler Günü münasebetiyle Beyoğlu'nda şehit anneleriyle bir araya geldi.

Katılımcılarla sohbet eden Kaya, şehit annelerine gül vererek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerin ruhları için yapılan duanın ardından konuşan Kaya, Anneler Günü dolayısıyla tertip edilen etkinlikte şehit anneleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit annelerinin kendilerinin ve milletin gönlünde çok özel bir yeri olduğunu belirten Kaya, "Vatanı, kutsal değerleri için gözünü kırpmadan hayatın feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. İslam'ın ilk şehidi Hz. Sümeyye validemizi, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi, Hatice ve Fatma validemizi, Hayme anamızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu.

"Sizlerin duruşu bizlere güç veriyor"

Bakan Kaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadelenin şehit annelerinin onurlu vakur duruşu sayesinde yürütüldüğüne vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sizlerin fedakarlığı, evlatlarınızı şehit verdikten sonraki onurlu vakur duruşunuz bizlere güç veriyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını, anneleri, babaları, evlatları, kardeşleriyle birlikte hepimizin yüreğinde yaşatıyoruz. Onların aziz ruhları da bizlerle beraber. Anneler Günü'nde evladını şehadete uğurlayan şehit annelerimize vefa borcumuz var. Onların yanında olmak, hayır dualarını almak, ellerinden öpmek ve yalnız olmadığını hissettirmek bizim borcumuz."

"Şehit annelerimize ne kadar hizmet edersek edelim az"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, şehitlerden aldıkları ilhamla güçlü bir şekilde milli mücadele ruhunu her yerde yaşatmaya, birlik ve beraberliği daim kılmaya devam edeceklerini anlattı:

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki şehitlerimiz, dünya durdukça bu kahraman milletin gönlünde en müstesna yerinde hayırla yad edilecekler. Sizler annelik vazifenizi bir de şehit annesi olarak ayrıca taçlandırmış annelerimizsiniz. Sizler var oldukça bu vatanın bölünmez bütünlüğünün teminatısınız. İnşallah birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine de bu vakur duruşunuzla güç katacaksınız. Sizlere, şehit annelerimize ne kadar hizmet edersek edelim az. Bunun bilincindeyiz."

Kaynak: AA