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Buradasınız : » » Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya Türkiye’ye hareket etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya Türkiye’ye hareket etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya’nın Köln-Bonn havaalanından kalkan özel uçakla İstanbul’a hareket etti.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya Türkiyeye hareket etti

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya’nın Köln-Bonn havaalanından kalkan özel uçakla İstanbul’a hareket etti.

Bakan Kaya, bazı programlara katılmak için Berlin’de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a tahsis edilen özel uçakla Almanya’daki Köln-Bonn havaalanından İstanbul’a gitti.

Bakan Kaya’nın havaalanından ayrılışı esnasında Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin de hazır bulundu.

Hollanda'dan diplomatik skandal

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.

Rotterdam'da Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti. AA

Etiketler: özel uçak, İstanbul, Hollanda'dan diplomatik skandal, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, almanya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saya
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