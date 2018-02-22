Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Tüm dünya Suriyeli çocuklara karşı sorumlu

"5. İslam Ülkeleri Çocuktan Sorumlu Bakanlar Konferansı" kapsamında Fas'ta bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, başkent Rabat'ta Çocuk Koruma Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kaya'ya, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, terk edilmiş çocukların koruma altına alındığı merkezin yetkilileri tarafından bilgi verildi.

Merkezdeki temaslarının ardından Fas ziyaretini değerlendiren Kaya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından düzenlenen konferans için bu ülkede bulunduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 30 ülkenin bakanlarının bir araya geldiğini aktaran Kaya, İslam dünyasında çocukların korunması, sağlıklı ve güvenli bir geleceğe ulaşmaları için yapabileceklerini ele aldıklarını dile getirdi.

"Tüm dünya Suriyeli çocuklara karşı sorumlu"

Türkiye'nin, Suriye'den gelen çocuklara destek olmak için çok çaba sarf ettiğini vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaşın, göçün en büyük mağduru çocuklar. Suriye'de ülkesini terk etmek zorunda kalan 3,5 milyonun üzerindeki kardeşimize ensar olmuş bir ülkeyiz. Suriyeli kardeşlerimizin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor. Türkiye olarak biz bu çocuklara gerek eğitim gerek sağlık noktasında ülke olarak çok büyük destek vererek onların sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanması için çalışıyoruz. Konferansta, ensar olarak Suriyeli kardeşlerimiz için yaptıklarımızı, ihtiyaçlarımızı anlattık. İslam ülkelerinin her birinin bu konuda sorumlu olduğunu bir kez daha ifade ettik çünkü buradaki çocuklar gerçekten korunmaya muhtaç masum insanlar. O çocuklar Suriye vatandaşı ama onlara karşı tüm dünyanın sorumlu olduğunu bir kez daha hatırlattık."

"Filistinli cesur kız" Temimi'ye özgürlük

Kaya konferansta, Filistin'de hapishanelere atılan çocukları da gündeme taşıdıklarını bildirdi.

Filistin'de 300'den fazla suçsuz ve masum çocuğun hapishanelerde, eğitim hayatından uzak ve her türlü özgürlükten kısıtlanmış bir şekilde yıllarını geçirdiğini belirten Kaya, "Onlardan bir tanesi cesur kızımız Ahed Temimi, bu konuda sembol olmuş isimlerden bir tanesi. Küçücük çocukları tehdit olarak görüp elinde hiçbir silahı olmayan masum çocukları tehdit olarak görüp hapse atmanın sorumluluğu çok büyük. Bunun karşısında tüm dünyanın sesini çok yüksek bir şekilde duyurması gerekiyor. Bunun hesabının sorulması gerekiyor. Ahed Temimi'nin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çocukların güldüğü bir dünya için çalışıyoruz"

Kaya hem Türkiye hem de bakanlık olarak çocuk işçiliğine karşı mücadele verdiklerine dikkati çekti.

Türkiye'de 2018'in "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Kaya, "Cuma günü Çalışma Bakanlığımız ile birlikte 8 bakanlığın paydaş olduğu bir iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştireceğiz. Ülkemizdeki tüm çocuklarla birlikte dünyadaki tüm çocukların da sağlıklı bir şekilde yetişmelerini, eğitimlerini en iyi şekilde alarak mutlu ve huzurlu olmalarını istiyoruz. Biz diyoruz ki çocuk gülerse dünya güler. Tüm çocukların güldüğü bir dünya için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA