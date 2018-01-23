Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Siz bize istiklalimizi hediye ettiniz yeniden

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Altındağ Belediyesi Kültür Sarayında düzenlenen, "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni"nde yaptığı konuşmada, şehitlerin emanetlerine sahip çıktıklarını, bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Şehitlerin aziz vatan için canlarını feda etmekten bir an için çekinmediğini dile getiren Kaya, vatan için canını feda etmeyi bir aşk olarak gören, ölüme seve seve gidenlerin bulunduğunu söyledi. Kaya, böyle evlatlar yetiştiren şehit annelerinin çok değerli olduğunu kaydetti.

"Asil millet, halkın gücünün tankın gücünden üstün olduğunu dünyaya gösterdi"

Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar olduğu gibi bin yıldır bu topraklarda barış, adalet, huzur içinde yaşıyoruz. Nice destanlar yazdık Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da. Milletimiz yine 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını duyar duymaz meydanlara düştü. O gece sizler büyük bir destanı daha eklediniz tarih sayfalarımıza. O gece sokaklara çıkan tüm kadınlarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla tüm milletimizle gurur duyuyoruz. Siz bize istiklalimizi hediye ettiniz yeniden. Hain darbe girişimini püskürten bu asil millet, halkın gücünün tankın gücünden çok daha üstün olduğunu dünyaya gösterdi."

Kaya, yurt dışında bir milletin elinde silahı, gücü olmadan iman gücüyle tankları durdurmasını, helikopter ateşlerine bedenini siper etmesini anlamakta güçlük çekenler olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, Bakan Kaya ile Vali Topaca şehit yakınları ve gazilere madalyalarını takdim etti.

Kaynak: AA