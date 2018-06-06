Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Ortadoğu'da yıkılmamış tek kale Türkiye

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Batman Sason Derneği'ni ziyaret ederek, 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.

Daha sonra bir vatandaşın daveti üzerine ev ziyareti gerçekleştiren Kaya, ardından Mardin Midyatlılar Derneği'nce düzenlenen sahur programına katıldı. Kaya, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 ilinden destek alan tek siyasi partinin AK Parti olduğunu belirtti.

Doğu ve Güneydoğu halkının AK Parti'yi 15 yıldır yalnız bırakmadığını vurgulayan Kaya, ''15 yıldır ülkemizi nereden nereye getirdik en güzel şahitleri sizlersiniz. Evlatlarımıza da anlatacak olan sizlersiniz. Benim Kürt kardeşlerim 15 yıl önce neredeydi bugün ne haklara sahipler biliyorsunuz. Demokrasimizi güçlendirdik ve özgürlüklerin önünü açtık. 81 ilimize eşit ve adil bir şekilde hizmet götürmek için gece gündüz çalıştık. Birliğimizi beraberliğimizi pekiştirerek bugünlere geldik.'' diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine karşı 81 milyonun birlik ve beraberlik içinde olduğuna dikkati çeken Kaya, o gece Diyarbakır, Mardin, tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkının tuttuğu demokrasi nöbetlerini unutamadığını söyledi.

"Artık Türkiye Türkiye'den çok daha büyük"

15 Temmuz'da büyük bir destan yazıldığını vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu ülkenin istiklaline ve istikbaline hep birlikte sahip çıktık. Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez demeden aynen Çanakkale'de olduğu gibi hep birlikte sahip çıktık. Yüzyıllardır bu topraklarda sizlerle birlikte mücadele verdik. Ortadoğu'da son yıllarda yaşanan vahşet ve karmaşayı ülkemize sıçratmak isteyenlerin büyük hain planları var. Ortadoğu'da yıkılmamış tek kale Türkiye. Biliyorlar ki Türkiye'nin içini karıştırırlarsa bölgeyi tamamen ifsat etmiş olacaklar. Aynen 15 Temmuz'da nasıl bu ülkenin geleceğine sahip çıktıysak, 24 Haziran da yalnız bu ülkenin değil bu coğrafyanın geleceği için bir beka meselesidir."

Bugün CHP ve HDP'nin Avrupa'da seçim propagandalarına izin verilirken, AK Parti'nin propagandasına izin verilmediğini dile getiren Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Niçin AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza izin vermiyor? Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyüyen gelişen Türkiye'yi inşa eden lider. Biz büyük, güçlü bir ülke kurduk. Bugün Türkiye ekonomik anlamda dünyada önemli bir yere geldi ama 2023 için daha büyük hedefleri olan bir Türkiye var. İnşallah ilk 10'a sokacağız ülkemizi. Sadece ekonomide değil artık öz güven sahibi bir Türkiye var. Dünyanın neresinde olursa olsun kendi kendine yettiği gibi, dünyanın neresinde olursa olsun her mazluma el uzatan bir Türkiye var. Artık Türkiye Türkiye'den çok daha büyük. Biz 81 milyonu kucakladığımız ve hizmet ettiğimiz gibi, bütün mazlum coğrafyalara da umut olmuş bir ülkeyiz. Bu kadar gelişmiş bir Türkiye'nin daha da büyümesini istemiyorlar."

"Cumhurbaşkanımızın arkasında, Kürt kardeşlerim dimdik yer almalı"

Hz. Peygamberin ümmeti ve Selahaddin Eyyübi'nin torunları olarak hep birlikte Kudüs'ü korumak için can verdiklerini belirten Kaya, Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı olmadığını, bu ayrımı yapmaya çalışanların birlik ve beraberliği bozmak istediklerini vurguladı.

Birlik ve beraberlik duygusunun her zamankinden fazla yaşatılması gereken bir dönem olduğuna dikkati çeken Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de 6-7 Ekim olaylarında 53 canımıza kıyanlar, bizim birliğimize beraberliğimize kastedenler. Ne suçu vardı Yasin Börü kardeşimin? Bugün Yasin Börü'nün kanı terör örgütünün uzantısı olanların elindedir. Gün Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında, benim Kürt kardeşlerimin de dimdik onun arkasında yer alması gereken gündür. Biz sizlerden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için destek istiyoruz. Güçlü bir meclis için AK Parti'ye de destek istiyoruz. Yeni sistemde Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız ama güçlü bir meclis de bunun kadar önemli. Biz yine milletimize hizmetkar olmak için yola çıktık. Büyük Türkiye güçlü lider ister. Büyük Türkiye'ye başkan olarak Recep Tayyip Erdoğan lazım. Biz 81 milyona eşit ve adil bir şekilde hizmet götürmeye devam edeceğiz."

Kaya'ya sahur ziyaretinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti.

Bakan Kaya, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde öğrencilerin sahur programına katıldı.

Burada öğrencilerle sohbet ederek, isteklerini dinleyen Kaya, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA