Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya Kuveyt'te

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye olarak kadın, aile ve sosyal politikalar alanında Kuveyt ile ilişkilerimizi, siyasi düzeydeki iş birliğimizin düzeyine ulaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya, Kuveyt Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hind Subaih Barrak Al Subaih'in davetlisi olarak gittiği Kuveyt'te temaslarda bulundu.

Kaya'nın Al Subaih ile baş başa görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, sosyal politikalar ve kadınlarla ilgili çalışmalarda iş birliği imkanları ile kız çocuklarının eğitimi konuları ele alındı.

Kaya, burada yaptığı açıklamada, Türk ve Kuveyt halkları arasındaki ilişkinin her zaman özel ve ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Kuveyt, köklü tarihi ve kültürel değerlerle birbirine bağlı iki dost ülke. Bu sağlam zemindeki ilişkilerimizin, halklarımızın birbirine duyduğu müstesna yakınlık ve liderlerimizin ortaya koydukları siyasi iradeyle de mükemmel bir düzeye eriştiğini söyleyebiliriz. Türkiye olarak kadın, aile ve sosyal politikalar alanında Kuveyt ile ilişkilerimizi, siyasi düzeydeki iş birliğimizin düzeyine ulaştırmak istiyoruz."

Görüşmede Türkiye ve Kuveyt'teki önemli projeleri ele aldıklarını, sahip oldukları tecrübeleri paylaştıklarını ileten Kaya, ortak alanlarına giren konularda gelecek dönemde iş birliğine gideceklerini aktardı.

Arakanlı Müslümanların durumunun da görüşmede ele alındığını aktaran Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Bangladeş'teki kamplara yaptığı ziyaretteki izlenimlerini ve yardım kampanyalarını mevkidaşıyla paylaştığını, Kuveyt'in de bir yardım kampanyası başlatacağı haberini aldıklarını belirtti.

Kaya, Kuveyt ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın kız kardeşi Şeyha Fariha ile bir araya geldi.

Kuveyt Ortadoğu Düzeyinde İyi Niyet Elçisi ve Örnek Aile Derneği Başkanı olan Şeyha Fariha'ya Van depremindeki yardımlarından dolayı teşekkür eden Kaya, Örnek Aile Derneği'nin çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Kaya ve beraberindeki heyet, daha sonra Aile Bakım ve Çocuk Merkezinde kalan çocukları ziyaret etti. Çocuklarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Kaya, kurum yöneticilerinden de çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer'in kendisi onuruna Büyükelçilik Konutu'nda verdiği akşam yemeğine katılan Kaya, birçok siyasetçi ve diplomatın katıldığı yemekte Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah er-Rıdvan ile bir araya geldi. Görüşmede iki bakan, kadın ve gençlikle ilgili çalışmalarını değerlendirdi.