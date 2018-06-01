Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Ekonomik algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor

AK Parti Kağıthane İlçe Kadın Kolları üyeleriyle bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neredeyse her konuşmasında en büyük desteği kadınlardan aldığını ifade ettiğini anımsatarak, bu söylemin AK Partili kadınlar üzerine büyük bir misyon yüklendiğini söyledi.

"Türkiye’yi şahlanış dönemine götürmek istiyoruz"

"Üzerimizdeki bu önemli misyonu, bu seçimde hakkıyla yerine getirmemiz gerektiğine inanıyorum" diyen Kaya, şöyle konuştu:

"Sizlerin de bu sorumluluğu hissederek gece-gündüz çalıştığınıza eminim. Çok önemli tarihi seçimlere gidiyoruz ve bu yolda çalınmadık kapı, kucaklanmadık insan bırakmamamız lazım. Bunu da muhakkak ki kadınlarımız yapıyor. Her seçimde aslında kadın kollarımız üzerine düşeni yaptı. Gelen her seçime önemli seçim diyoruz ama bu gerçekten tarihi bir seçim çünkü yeni bir sistemle Türkiye’nin güçlü ve büyük Türkiye’nin tamamıyla inşa sürecinin olduğu bir seçimdeyiz bir arifedeyiz. Allah’ın izniyle artık Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi şahlanış dönemine götürmek istiyoruz."

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu, onun için ancak güçlü bir başkanın bu ülkeyi yönetebileceğini belirten Bakan Kaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için destek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız için ayrı destek isteyelim parlamento için ayrı vurgu yapalım. Çünkü güçlü bir meclis olmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın başkan olarak elini rahatlatmış olmayız." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya daha sonra Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kaya, burada yaptığı konuşmada, kendi hayatından örnekler vererek, çok çalışmanın önemine vurgu yaptı.

"Ekonomik olarak bir algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor"

Gençlerin sorularına da cevap veren Bakan Kaya, ekonomi ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Ekonomik olarak bir algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Bugün bütün dünyada bir ekonomik çalkantılı dönem yaşanırken Türkiye’de bir gecede doları 5 liraya yaklaştırmalarının sebebi Türkiye’de olan seçimler. Bunu öncelikle çok iyi görelim. Seçim üzeri, darbeyle yapamadıklarını ekonomik manipülasyonlarla yapmaya çalışıyorlar ama başarılı olamayacaklar. Çünkü güçlü bir yönetim anlayışımız var. Bugün para politikaları yönetimi, merkez bankamız tam bağımsız bir şekilde gerekli kararları verecek ve inşallah seçimden sonra istikrar sürecek. Eğer cumhurbaşkanımız başkan olursa istikrarlı bir şekilde ekonomi de döviz de normal, olması gereken seviyeye gelecek. Hiçbir şekilde korkmayın. Vatandaşlarımız da korkmasın. Biz güçlü bir devletiz. 15 Temmuz’un hemen ardından, onca yaşanmış darbe girişimine rağmen ekonomisiyle, üretimiyle normal seyrine dönmüş bir ülke burası. Çünkü milletimiz vatansever."

Kaynak: AA