Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, BM Genel Kurulu'na seslendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu'nda konuşma yaptı.

Kaya, "Kadınların katkısı olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak imkansız ve bu nedenle, kadınların neredeyse tüm yaşam alanlarında hak sahibi olmaları hayati bir önem taşıyor.'' dedi.

"Sessiz bir devrim yapıldı"

Son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alanda ''sessiz bir devrim'' yapıldığını söyleyen Kaya, bu süreçte kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların güçlendirilmesini konusunda temel politikalar oluşturduklarını anlattı.

Kadınların güçlendirilmesi için hayata geçirilen projeler

Kadınların güçlendirilmesi için uygulanan politika ve projeler sonucunda, eğitim ve istihdamın artırılmasında, kadınların karar alma mekanizmalarında hak ettikleri statüye sahip olmalarını sağlayacak önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Kaya, Türkiye olarak son 15 yılda kız çocuklarının ortaöğretime katılım oranını yaklaşık iki kat, yükseköğretimde ise üç kat artırdıklarını söyledi.

Kadın istihdam oranı 75 arttı

Son 12 yılda ise kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 45, kadın istihdam oranını yüzde 75 artırdıklarını belirten Kaya, kadınların girişimciliğini teşvik etmeye yönelik adımlar da atttıklarını söyledi.

Kaya, çalışan annelere destek olma ve çocuk bakımını kolaylaştırmaya yönelik annelik, süt izinleri, doğum izinleri, esnek çalışma modelleri düzenlemeleri getirdiklerini anlattı.

''Türkiye'de sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm, kadınların sağlık hizmetlerine de yansımıştır. Bugün Türkiye olarak, doğum öncesi bakım hizmetlerine erişimde yüzde 99 ve sağlık çalışanlarıyla doğumda yüzde 98 gibi yüksek oranlara ulaştık.''

"Sosyal güvence eksikliğini de büyük ölçüde ortadan kaldırdık"

Fatma Betül Sayan Kaya, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kırsal alandaki kadınların dezavantajlı olduğu temel alanlar olduğuna ve tarım alanında çalışan birçok kadının da sosyal güvencesinin bulunmadığına işaret etti.

''Türkiye olarak eğitim ve sağlık alanlarında gerçekleştirdiğimiz ilerlemeler, kırsal alandaki kadınların durumunu da iyileştirdi. Ayrıca, gerçekleştirdiğimiz yasal düzenlemeyle sosyal güvence eksikliğini de büyük ölçüde ortadan kaldırdık ve çiftçi kadınlarımızı sosyal güvenlik sistemine dahil ettik.''

"Savaş, terör ve göç en çok kadınları ve çocukları etkiliyor"

Günümüzde kırsaldaki kadınlarla kıyaslanamayacak düzeyde yoksulluk içinde yaşayan milyonlarca kadının bulunduğunu vurgulayan Kaya, ''Bugün savaş, terör ve göç en çok kadınları ve çocukları etkiliyor.'' diye konuştu.

Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığına ve bunların yüzde 71'nin kadın ve çocuk olduğuna işaret eden Kaya, ''Türkiye tarihin hiçbir döneminde ezilene sırtını dönmedi çünkü insanı ve insani değerleri canlı tutmak bizim için kutsaldır.'' dedi.

"Kadınlarının gözlerindeki acılara şahit olmuş bir kadın bakanım"

Bakan Kaya, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin eğitim, sağlık, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

''Savaş, terör ve göçün kadın ve çocuklar üzerinde açtığı derin yaraları hafitletmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ben sadece Suriyeli kadınların değil, aynı zamanda Rohingya kadınlarının gözlerindeki acılara şahit olmuş bir kadın bakanım ve bu toplantıda kadınların yaşadığı bu drama dikkati çekmek istiyorum.''

Kaynak: AA