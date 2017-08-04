Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Ağrı'da

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir şehit ailesi ile Kur'an kursunu ziyaret etti.

Bakan Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Doğubayazıt ilçesinde, Kaymakam Ulaş Akhan ile 1989 yılında Şırnak Silopi ilçesinde şehit düşen Mehmet Özer'in ilçe merkezine bağlı Koçkıran Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti.

Ziyarette, Kaya, Türkçe bilmediği için kendisiyle Kürtçe konuşan şehit annesi Bahriye Özer'e, Kürtçe olarak "Kürtçe konuşamıyorum ama anlıyorum." dedi.

Şehit annesi Özer ile yakından ilgilenen ve sıkıntıları hakkında bilgi alan Kaya, Özer ailesinin sorunlarının giderilmesi için Kaymakam Akhan'a talimat verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, duygulanan anne Özer de Bakan Kaya'ya sarıldı, Kaya da Özer'in elini öptü.

Bakan Kaya, daha sonra beraberindekilerle ilçedeki 15 Temmuz Şehitleri Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Dört katlı Kur'an kursunda eğitim gören 5 ila 10 yaşındaki çocukları sınıflarında ziyaret eden Kaya, onlarla sohbet ederek, şarkı söyledi.

Çocukları tek tek sarılıp öpen Kaya, ardından Kur'an kursunda kadınlar için açılan bilgisayar ve İngilizce kurslarını ziyaret ederek, kadınlarla da bir süre sohbet etti.