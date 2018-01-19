Aile Bakanlığı'nın avukatları da 'çocuk anneler' soruşturmasına katılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ndeki 'çocuk anneler' olayında devreye girdi. Bakanlığın avukatları soruşturmaya dahil oldu.

Açıklama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan geldi, hükümetin hiç bir istismar vakasının üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Bakan Kaya, "Olayla ilgili avukatlarımızı da İstanbul'a yönlendirdik. İstanbul'da avukatlarımız da savcılıkla birlikte konuyu takip ediyorlar. Ayrıca olayda bahse konu olan çocuklarımızla ilgili de bakanlık olarak bugün itibarıyla sosyal inceleme başlattık.'' dedi.

Uzman ekipler aileleri ziyaret ederek sosyal inceleme yapacaklar

Kaya, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde doğum yaptığı belirtilen çocukların da ziyaret edileceğini söyledi.

''Tüm çocuklarımızı evlerinde ailelerinin yanında ekiplerimiz ziyaret edecekler ve sosyal incelemelerini tamamlayacaklar."

Bakan Kaya, hükümetin hiç bir istismar vakasının üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğini söyledi.

''Erken yaşta evlilikleri ortadan kaldırmak için zihniyet dönüşümünü millet olarak sağlamalıyız''



Aile Bakanı Kaya, ''Erken yaşta ve zorla evlilikleri tamamen ortadan kaldırmamız için bir zihniyet dönüşümünü hep birlikte millet olarak sağlamamız lazım. Kiraz’da benzer haberler duyduk oraya özel ekiplerimizi yolladık hala sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz, kapı, kapı ekiplerimiz dolaştı. Erken evliliklerin sağlık açısından, çocuk sağlığı açısından tehlikeli olduğunu ailelere anlatıyoruz. O zihniyet dönüşümünü beraber sağlamak için çok büyük gayret sarf ediyoruz.'' dedi.