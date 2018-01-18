Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cuneydi'yi kabul etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın makamındaki kabulüne Fevzi el-Cuneydi, babası Muhammed Cuneydi ile geldi.

Cuneydi'nin Filistin davasının sembol isimlerinden olduğuna dikkat çeken Kaya, 16 yaşındaki bir çocuğun askerler tarafından ağır ve haksız şekilde alıkonulduğunu söyledi.

"Kendisiyle gurur duyuyorum"

Filistinli çocuk ve kadınların direnişinin sembolü haline gelen Cuneydi'yi cesaretinden dolayı tebrik eden Kaya, çocuğun suçunun olmadığını belirtti.

"Suçsuz ve haksız şekilde alıkonulmuş oldu. Annesinin de eve gidince ellerinden öpecek, sarılacak. Çünkü Filistin'in kadınları bu davanın taşıyıcıları oldular. Orada işgalci konumdaki askerlere karşı Filistinli kadınların vakur duruşunu buradan takdirle izliyoruz. Fevzi gibi yüreği iman dolu ve cesur evlatlar yetiştiriyor Filistinli kadınlar. Filistin'in bugün hala ayakta durabilmesinin Fevzi gibi kardeşlerimiz ve Filistinli kadınların duruşu sayesinde olduğunu biliyoruz. Buradan tüm Filistinli kadınlara selamlarımı, sevgilerimi iletmek istiyorum."

Cuneydi'yi ağırlamaktan çok memnun olduğunu anlatan Kaya, "Kendisiyle gurur duyuyorum. İnşallah çok iyi yetişecek ve Filistin'in özgürlüğü için mücadelesini sürdürecek. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

"Bu kahraman çocuğu burada ağırlamaktan çok büyük onur duyuyorum" diyen Kaya, Türkiye'nin, Filistin'in her zaman yanında olduğunu vurguladı.

"İsrail devleti çocuklara orantısız güç uyguluyor"

Kaya, Filistin direnişinin ön saflarında yer alan 16 yaşındaki Ahed Tamimi'nin de haksız şekilde gözaltında olduğunu hatırlatarak, onun da en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını istedi.

Tamimi'nin ve Cuneydi'nin çocuk olduğunu vurgulayan Kaya, İsrail devletinin çocukların özgürlüğüne sınır koyduğunu, çocuklara orantısız güç uyguladığını bildirdi. Kaya, tüm dünyanın; özellikle kadın örgütlerinin Tamimi'nin göz altında olmasına seslerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

"O fotoğrafımı gördüğümde kimin korkak olduğunu öğrendim"

Bakan Kaya'ya kendisini kabul ettiği için teşekkür eden Cuneydi ise, "Bu davada sizinle birlikteyiz. Filistin davası sadece bizim davamız değil tüm Müslümanların davasıdır. Türk halkına teşekkür ediyoruz Filistin'in yanında yer aldığı, bizi desteklediği için. Allah sizden razı olsun. İnşallah Rabbim bizi Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da buluştursun" dedi.

Kaya'nın, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda Cuneydi'nin direnişinin yer aldığı fotoğrafı hatırlatması üzerine Cuneydi, "Ben o meşhur fotoğrafımı gördüğümde açıkçası kimin korkak olduğunu bütün ümmetin ve milletin bildiği gibi ben de öğrendim. Korkak olan işgalci İsrail askerleridir. Fotoğraf ortada ve bunu ispat ediyor. İşgalci İsrail askerleri haksızca kardeşlerimize, ailelerimize saldırıyor, zulüm ediyor. Bu zulmü tüm dünyaya tanıtmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Haklarımızı işgal ediyorlar, sadece topraklarımızı değil"

Cuneydi, işgalci İsrail'in sadece topraklarını ellerinden almadığını, aynı zamanda haklarını da çaldığını vurguladı. Cuneydi, Kudüs'e aileleriyle gidemediklerini, ibadetlerini yapamadıklarını aktardı. Haksız bir muamele olan bu durumun tüm dünyaya duyurulmasını isteyen Cuneydi, vatanlarının parçası olan hiçbir şehre gidemediklerini belirtti.

"Haklarımızı işgal ediyorlar, sadece topraklarımızı değil" diyen Cuneydi, 22 gün kaldığı İsrail hapishanelerinde de Filistinlilere çok kötü muamele edildiğine şahit olduğunu söyledi. Cuneydi, uluslararası platformların bu durumu görmezden geldiğine dikkat çekti.

Cuneydi, Batı Şeria'daki okullarına işgalci İsrail askerleri nedeniyle gidemediklerini, işgalci askerlerin kurduğu kontrol noktalarında saatlerce sorguya çekildiklerini anlattı.

Cuneydi, "Bizi korkutmaya çalışıyorlar. Halbuki biz korkmuyoruz. Hiçbir zaman korkmadık, korkmayacağız. Çünkü haklı olan biziz ve Filistin'de yaşayan bütün Müslümanlar haklıdır" dedi.

Kendisini ve ailesini Türkiye'ye davet edenlere teşekkür eden Cuneydi, kabulün ardından Bakan Kaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

20 gün tutuklu kalmıştı

Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017'de Batı Şeria'da gözleri bağlanarak İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı. 27 Aralık 2017'de kefaletle serbest bırakılan Cuneydi, Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelmişti.

•Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi serbest bırakıldı

16 Ocak'ta İstanbul'a gelen Cuneydi, 17 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

•Kudüs direnişinin sembolü Cüneydi Külliye'de

Kaynak: AA