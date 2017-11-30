  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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AİHM'den CHP'nin referanduma ilişkin iptal başvurusuna ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP'nin anayasa referandumunun iptali yönündeki başvurusunu reddetti.

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AİHMden CHPnin referanduma ilişkin iptal başvurusuna ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP'nin anayasa referandumunun iptali yönündeki başvurusunu reddetti.

Mahkeme'den yapılan açıklamada "Referandum konusu AİHM Sözleşmesi çerçevesine girmiyor” denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi 16 Nisan'da yüzde 51,4 ile kabul edilen halk oylamasının iptali için, Temmuz ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Halk oylamasında Anayasa'daki 18 maddenin değiştirilmesi kabul edilmiş, böylece Türkiye'nin başkanlık sistemine geçeceği süreç başlatılmıştı.

Bu kapsamda Türkiye 2019 seçiminde ilk başkanını seçecek.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: referandum, CHP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aihm
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