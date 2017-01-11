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Buradasınız : » » Ahmet Hakan'a 'hakaret' suçundan ceza

Ahmet Hakan'a 'hakaret' suçundan ceza

Ahmet Hakan Coşkun, 8 ayrı köşe yazısında Rıza Sarraf'a, 2 ayrı yazısında da Latif Erdoğan'a "hakaret" ettiği iddiasıyla toplam 5 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Ahmet Hakana hakaret suçundan ceza

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, 8 ayrı köşe yazısında Rıza Sarraf'a, 2 ayrı yazısında da Latif Erdoğan'a ''hakaret'' ettiği iddiasıyla toplam 5 bin 240 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmalara, sanık Ahmet Hakan Coşkun gelmedi. Duruşmada, Rıza Sarraf'ın avukatı Ayten Yılmaz hazır bulundu.

Hakim Aşkın Kocamanoğlu, sanık Ahmet Hakan Coşkun'un, yazılarında Rıza Sarraf'a "hakaret ettiği" gerekçesiyle 90 gün adli para cezasına çarptırılmasına, suçu basın yoluyla işlemesi nedeniyle cezasının 105 güne çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanığın suçu zincirleme işlemesi nedeniyle cezanın 131 güne çıkarılmasına ve cezanın, günlüğü 20 liradan 2 bin 620 lira adli para cezasına çevrilmesine karar verdi.

İkinci duruşmada ise sanık Ahmet Hakan Coşkun'un, Latif Erdoğan'a ''basın yoluyla zincirleme şeklinde hakaret'' ettiği gerekçesiyle 131 gün adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Bu ceza da günlüğü 20 liradan 2 bin 620 liraya çevrildi.

Sanık Coşkun, toplam 5 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı. 

Etiketler: hürriyet gazetesi, hakaret, Ahmet Hakan
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