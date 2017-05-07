  • 07 MAYIS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 20º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.907
  • BIST 93928.39
    ALTIN 140.064
Buradasınız : » » Ağrı'da terör operasyonlarında 48 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da terör operasyonlarında 48 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Valisi Musa Işın, kentte bugüne kadar devam eden operasyonlar hakkında bilgi verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ağrıda terör operasyonlarında 48 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Valisi Musa Işın, "Operasyonların başladığı günden bugüne kadar Ağrı'da PKK terör örgütü üyesi, yandaşı ya da milisi toplam 535 kişi tutuklanmıştır. 48 terörist Ağrı sınırları içerisinde öldürülmüştür, 27 terörist teslim olmuştur, 7 terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir." dedi.

Vali Işın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevinde güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Kentte bugüne kadar devam eden operasyonlar hakkında bilgi veren Vali Işın, "Operasyonların başladığı günden bugüne kadar Ağrı'da PKK terör örgütü üyesi, yandaşı ya da milisi toplam 535 kişi tutuklanmıştır. 48 terörist Ağrı sınırları içerisinde öldürülmüştür, 27 terörist teslim olmuştur, 7 terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Operasyonların devam ettiğini belirten Işın, teröristlerin kaçacak yer bulamayacağını söyledi.

Işın, polisin, askerin ve güvenlik korucularının her yerde teröristlerin peşinde olduğunu ifade ederek, "Onlar başlarını inlerinden çıkardıkları anda başlarına bomba yağacaktır. Sizin sayesinde, polisimizin sayesinde, askerimizin sayesinde onlara her yer dar olacaktır. Girebilecekleri mağara dahi bulamayacaklardır." dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de korucular olarak 35 yıldır görev yaptıklarını söyledi.

Korucuların zor şartlar altında canları pahasına mücadele ettiklerini aktaran Sözen "Biz ölsek de burada öleceğiz yaşasak da burada yaşayacağız." diye konuştu.

Etiketler: ağrı, Terörle Mücadele, PKK, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER