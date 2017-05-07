Ağrı'da terör operasyonlarında 48 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Valisi Musa Işın, "Operasyonların başladığı günden bugüne kadar Ağrı'da PKK terör örgütü üyesi, yandaşı ya da milisi toplam 535 kişi tutuklanmıştır. 48 terörist Ağrı sınırları içerisinde öldürülmüştür, 27 terörist teslim olmuştur, 7 terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir." dedi.

Vali Işın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevinde güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Kentte bugüne kadar devam eden operasyonlar hakkında bilgi veren Vali Işın, "Operasyonların başladığı günden bugüne kadar Ağrı'da PKK terör örgütü üyesi, yandaşı ya da milisi toplam 535 kişi tutuklanmıştır. 48 terörist Ağrı sınırları içerisinde öldürülmüştür, 27 terörist teslim olmuştur, 7 terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Operasyonların devam ettiğini belirten Işın, teröristlerin kaçacak yer bulamayacağını söyledi.

Işın, polisin, askerin ve güvenlik korucularının her yerde teröristlerin peşinde olduğunu ifade ederek, "Onlar başlarını inlerinden çıkardıkları anda başlarına bomba yağacaktır. Sizin sayesinde, polisimizin sayesinde, askerimizin sayesinde onlara her yer dar olacaktır. Girebilecekleri mağara dahi bulamayacaklardır." dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de korucular olarak 35 yıldır görev yaptıklarını söyledi.

Korucuların zor şartlar altında canları pahasına mücadele ettiklerini aktaran Sözen "Biz ölsek de burada öleceğiz yaşasak da burada yaşayacağız." diye konuştu.