Ağrı'da pazar yerinin çatısı çöktü

Ağrı'nın Murat Mahallesi 29. Ekim Caddesi'nde, geniş bir alana kurulu sebze meyve satışı yapılan pazar yerinin çatısı, üzerindeki kar birikintisi yüzünden çöktü.

Çökme sonucu, ilk belirlemelere göre pazar yerindeki kişilerden yaralananlar olduğu belirtildi.

İtfaiye, polis, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi.

"Bir yaralı enkazdan çıkarıldı"

Ağrı Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, belediyeye ait bir semt pazarının çatısının çöktüğünü belirterek, "Pazarın çatısı biriken kar sebebiyle maalesef çökmüş. Ölen yok. Şuana kadar bir yaralı enkazdan çıkartıldı, enkaz altında 2 kişinin olabileceği ihtimaline karşın kurtarma çalışmaları sürüyor." dedi.

Olay yerindeki enkaz kaldırma ve kurtarma çalışması başlatıldığını bildiren Işın, AFAD, itfaiye ve güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü söyledi.