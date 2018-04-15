Ağrı Dağı'na hava destekli operasyon, 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Ağrı Doğubayazıt'ta İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ağrı Dağı bölgesine yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA