  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.025
    EURO 4.946
  • BIST 114781.91
    ALTIN 171.66
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afrinliler özgürlüğün tadını çıkarıyor

Afrinliler özgürlüğün tadını çıkarıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın baskı ve korku altında yaşattığı Afrinliler, özgürlük ve normal hayatın tadını çıkarıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afrinliler özgürlüğün tadını çıkarıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i YPG/PKK'lı teröristlerden temizlemesiyle bölge halkı derin bir nefes aldı. Afrinliler, bölgelerinin kurtulmasıyla büyük mutluluk yaşarken, normal hayatlarına dönmeye çalışıyor.

Afrin şehir merkezinde ailesiyle yaşayan Muhammed Hamza, "(YPG/PKK işgalinde) Hayatın her alanında durumumuz çok kötüydü. Buradaki hiçbir sivilin görüş belirtme hakkı yoktu. Halk yüzde 100 mazlumdu. Eğer örgütün ideolojisini benimsemiyorsan her an tutuklanma olasılığıyla karşı karşıya kalabilirdin" dedi.

Hamza, terör örgütünün bölge halkının özgürlüklerini elinden aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Onlara karşı çıkanları alıkoyuyorlardı. 3 veya 4 ay onların elinde tutsak kalırdın. Buna benzer çok durum vardı. Örgütün varlığı döneminde, çok pahalılık vardı. Çünkü örgüt, Afrin'e giren ve buradan çıkan bütün ürünlerden haraç alıyordu. Dolayısıyla bu da fiyatlara olumsuz yansıyordu."

Hamza, örgütün bölgedeki çocukları zorla silah altına almasına ilişkin, "Zorla silah altına alma konusu 1,5- 2 yıldır vardı. Silah altına alınanların 'Hayır' deme şansı yoktu. Katılmak istemeyenler ise Türkiye'ye veya Lübnan'a kaçtı" şeklinde konuştu.

"Herkes evine dönsün, korkulacak bir şey kalmadı"

Bir diğer Afrinli sivil Ali Sido da ilçe merkezinin teröristlerin temizlenmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu söyleyerek, "Hayatımız artık normal bir şekilde devam ediyor. Her şey yolunda. Ailelerimiz yanımızda. Herkes iyi. Her şey iyi. Hiçbir korku kalmadı. Artık herkes evine dönsün, korkulacak bir şey kalmadı" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER