Afrinliler özgürlüğün tadını çıkarıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i YPG/PKK'lı teröristlerden temizlemesiyle bölge halkı derin bir nefes aldı. Afrinliler, bölgelerinin kurtulmasıyla büyük mutluluk yaşarken, normal hayatlarına dönmeye çalışıyor.

Afrin şehir merkezinde ailesiyle yaşayan Muhammed Hamza, "(YPG/PKK işgalinde) Hayatın her alanında durumumuz çok kötüydü. Buradaki hiçbir sivilin görüş belirtme hakkı yoktu. Halk yüzde 100 mazlumdu. Eğer örgütün ideolojisini benimsemiyorsan her an tutuklanma olasılığıyla karşı karşıya kalabilirdin" dedi.

Hamza, terör örgütünün bölge halkının özgürlüklerini elinden aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Onlara karşı çıkanları alıkoyuyorlardı. 3 veya 4 ay onların elinde tutsak kalırdın. Buna benzer çok durum vardı. Örgütün varlığı döneminde, çok pahalılık vardı. Çünkü örgüt, Afrin'e giren ve buradan çıkan bütün ürünlerden haraç alıyordu. Dolayısıyla bu da fiyatlara olumsuz yansıyordu."

Hamza, örgütün bölgedeki çocukları zorla silah altına almasına ilişkin, "Zorla silah altına alma konusu 1,5- 2 yıldır vardı. Silah altına alınanların 'Hayır' deme şansı yoktu. Katılmak istemeyenler ise Türkiye'ye veya Lübnan'a kaçtı" şeklinde konuştu.

"Herkes evine dönsün, korkulacak bir şey kalmadı"

Bir diğer Afrinli sivil Ali Sido da ilçe merkezinin teröristlerin temizlenmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu söyleyerek, "Hayatımız artık normal bir şekilde devam ediyor. Her şey yolunda. Ailelerimiz yanımızda. Herkes iyi. Her şey iyi. Hiçbir korku kalmadı. Artık herkes evine dönsün, korkulacak bir şey kalmadı" dedi.

