Zeytin Dalı Harekatı'nda 58 günde hedefe ulaşıldı. Terör unsurları Afrin'den temizlendi.

Harekat sürecinde sivil hassasiyet en üst noktada tutuldu. Terör hedefleri dışında hiçbir sivilin burnu dahi kanamadı.

Afrinliler bugün sokağa güven içinde çıktı. TSK, "Afrin bugün daha huzurlu" notuyla sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı.

Afrinlilerin sokakta gezdiği ve arabaların caddelerde seyrettiği görülüyor.

Afrin bugün daha huzurlu. pic.twitter.com/RKj2Xnqk8R — TSK (@TSKGnkur) 20 Mart 2018

Teröristlerden kurtarılan bölgelerde temizlik çalışmaları da sürüyor. Hacıhasanlı Köyündeki arama-tarama çalışmasında düzeneği kurulmuş 4 patlayıcı imha edildi.

İlçe merkezine bağlı köylerde de teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 655'e yükseldi. TSK ve ÖSO birlikleri, 3 köyü daha teröristlerden temizledi.

Afrin merkeze bağlı Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köyleri terörden arındırıldı.

Kaynak: TRT Haber