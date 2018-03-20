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Afrinliler bugün sokağa güven içinde çıktı

Afrin'in teröristlerden temizlenmesiyle siviller artık özgürce sokaklarda dolaşıyor. TSK bölgeden son görüntüleri paylaştı.

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Afrinliler bugün sokağa güven içinde çıktı

Zeytin Dalı Harekatı'nda 58 günde hedefe ulaşıldı. Terör unsurları Afrin'den temizlendi.

Harekat sürecinde sivil hassasiyet en üst noktada tutuldu. Terör hedefleri dışında hiçbir sivilin burnu dahi kanamadı. 

Afrinliler bugün sokağa güven içinde çıktı. TSK, "Afrin bugün daha huzurlu" notuyla sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı.

Afrinlilerin sokakta gezdiği ve arabaların caddelerde seyrettiği görülüyor.

Teröristlerden kurtarılan bölgelerde temizlik çalışmaları da sürüyor. Hacıhasanlı Köyündeki arama-tarama çalışmasında düzeneği kurulmuş 4 patlayıcı imha edildi.

İlçe merkezine bağlı köylerde de teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 655'e yükseldi. TSK ve ÖSO birlikleri, 3 köyü daha teröristlerden temizledi.

Afrin merkeze bağlı Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köyleri terörden arındırıldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, tsk, afrin
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