Afrinli anne: Türk askerleri sayesinde güvende hissediyoruz

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de çocuklarını zorla silah altına almak istediğini, zorla para toplayarak ilçeyi terk etmelerine izin vermediğini anlatan siviller, ilçenin teröristlerden temizlenmesinin ve kötü günlerin geride kalmasının mutluluğunu yaşıyor.

TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenliği, istikrarı sağlamak için Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Bölgede Türkiye tarafından insani yardım faaliyetleri başlatılırken, bu kapsamda, başta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı olmak üzere birçok yardım kuruluşu Afrin'e gelerek sivillerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Terörün izlerini silmeye çalışan Afrin halkı, örgütün burada olduğu dönemde özellikle kız çocuklarının zorla silah altına alınmak istendiğini, kendilerinden para toplandığını ve ilçeyi terk etmelerine izin verilmediğini aktardı.

Afrinli annenin Türk askeri mutluluğu

Afrin'de yaşayan 5'i kız, 8 çocuk annesi 52 yaşındaki Hamra Mıtlak, teröristlerin onlara çok kötü davrandığını ve baskıcı uygulamalarla insanı bezdirdiğini ifade etti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın insanları çok korkuttuğunu vurgulayan Mıtlak, özellikle kız çocuklarını zorla silah altına almaya çalışmalarının halkta büyük bir endişeye neden olduğunu belirtti.

Hamra Mıtlak, Türk askerinin bölgeyi teröristlerden temizlemesinin herkesi mutlu ettiğini ve bu sayede kendilerini güvende hissettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz zeytincilik yapıyoruz. Hasat başladığında (YPG/PKK) gelip zorla zeytin ve zeytinyağı alırdı. Çocukları zorla silah altına alırlardı. Sırf bulamasınlar diye kızlarımızı, oğullarımızı saklardık. 13-14 yaşında kızları silah altına almaya çalışırlardı. 18 yaşında evlendirmeye kalktığımızda 'Bunlar küçük' derlerdi ama 13 yaşında askere götürürler. Biz de kızları erken yaşta evlendirip silah altına alınmasını önlemeye çalışırdık ancak bu şekilde onları terörden koruyabilirdik. Nasıl yaşadığımızı bilmiyorum, hep sıkıntı. İnşallah bundan sonra Türkiye'nin desteğiyle iyi olur, onlara güveniyoruz."

Harekat başladıktan sonra Afrin'den çıkmak istediklerini ancak örgütün buna izin vermediğini dile getiren terör mağduru kadın, uzun süre bu nedenle dışarı çıkamadıklarına değindi.

Allah onların cezasını verdi

Teröristlerin gitmesine çok sevindiklerini dile getiren Mıtlak, "Suyumuz, ekmeğimiz yoktu. Her tarafı tutmuşlardı, insanların ayrılmasına izin vermediler bizi kuşatma altına aldılar. Kaçmaya çalışanlara silah çekip ateş ettiler. Kaçabilen gidiyordu. Biz gidemedik. Kentte evleri ve araçları ateşe verdiler ve bu hale getirdiler. Allah onların cezasını verdi. Rabb'im inşallah bize yardım eder" diye konuştu.

Bulabildikleri herkesi silah altına almak istemişler

YPG/PKK'nın silah altına almaya çalıştığı 42 yaşındaki Afrinli İbrahim Uveyd de örgütün insanlara "adeta kan kusturduğunu" ve baskıcı tutumuyla herkesin nefretini kazandığını belirtti.

Uzun süre teröristlerden korunmak için evinden dışarı çıkamadığını aktaran Uveyd, "Hangi zulümlerini anlatsam bilemedim. Beni bu yaşta zorla askere almaya çalıştılar. 1,5 sene bu yüzden yolculuk yapamadım, neredeyse evden çıkamadım. Geldiklerinde saklanıyordum. Bir evde erkek çocuk yoksa 13 yaşındaki kızları bile askere alırlardı. Çok zulmettiler, başta çocuklar olmak üzere herkes onlardan korkardı. Özellikle kızları olanlar ne yapacaklarını bilmezdi ama çok şükür Afrin'de kötü günler geride kaldı" şeklinde konuştu.

Fatih el-Hamed de Afrin halkının güvene ve huzura ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Türk askeri sayesinde buralara gerekli hizmetin geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA