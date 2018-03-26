Afrinli aile, teröristlerin bomba tuzağının kurbanı oldu

6 kişilik Afrinli bir aile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin merkezini teröristlerden arındırmasının ardından, çatışmalardan kaçtıkları evlerine döndü.

Bir süre sonra YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı evde patlama oldu.

Aile üyelerine ulaşılmaya çalışılıyor

Aile, yıkılan evin enkazı altında kaldı. Bir kadının cesedi çıkarılırken, kurtarılan bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden TSK ve ÖSO mensubu uzman ekipler, diğer aile üyelerine ulaşmaya çalışıyor.

TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin merkezini ele geçirmişti ancak teröristlerin bölgede yerleştirdiği mayınların temizlenmesi işlemi devam ediyor.

Kaynak: AA