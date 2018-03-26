  • 26 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.987
    EURO 4.948
  • BIST 117000.59
    ALTIN 172.91
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afrinli aile, teröristlerin bomba tuzağının kurbanı oldu

Afrinli aile, teröristlerin bomba tuzağının kurbanı oldu

Afrin merkezinde, YPG/PKKlı teröristlerin kaçarken bomba tuzakladığı bir evde meydana gelen patlamada 6 kişilik aile enkaz altında kaldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afrinli aile, teröristlerin bomba tuzağının kurbanı oldu

6 kişilik Afrinli bir aile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin merkezini teröristlerden arındırmasının ardından, çatışmalardan kaçtıkları evlerine döndü.

Bir süre sonra YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı evde patlama oldu.

Aile üyelerine ulaşılmaya çalışılıyor

Aile, yıkılan evin enkazı altında kaldı. Bir kadının cesedi çıkarılırken, kurtarılan bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden TSK ve ÖSO mensubu uzman ekipler, diğer aile üyelerine ulaşmaya çalışıyor.

TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin merkezini ele geçirmişti ancak teröristlerin bölgede yerleştirdiği mayınların temizlenmesi işlemi devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, afrinliler, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER