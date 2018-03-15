Afrin'in yüzde 70'inde güvenlik sağlandı

TRT Haber'de özel röportaj konuğu olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme dair sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Afrin'in yüzde 70'inde güvenlik tamamen sağlandı"

Harekat başlayalı yaklaşık 54, 55 gün oldu 60'ıncı güne gelmeden Afrin gibi yoğun nüfusun olduğu dağlık bir bölge teröristlerden temizlendi ve çok büyük bir kısmı şu an itibariyle yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibariyle güvenliği sağlanmış durumda.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Afrin'in yüzde 70'inde güvenlik tamamen sağlandı. pic.twitter.com/OyYClgZV4A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mart 2018

Bu büyük bir başarı, hatırlarsanız Fırat Kalkanı Harekatı yüz küsür gün sürmüştü ilk kısmı yani fiili savaşın devam ettiği daha sonra El-Ray ve Dabık kısmında biraz daha uzamıştı çünkü çok fazla tuzaklamalar vardı. Biraz da hava koşulları geciktirmişti. Burada hamdolsun çok başarılı bir operasyon yürütülüyor. Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz. Biz insanlar ekrandan bakıp yada masabaşından haritalara bakıp sahanın çok kolay veya rahat olduğunu düşünebilirler.

"Çatışmalar devam ederken sivilleri koruyoruz"

Orada bizim askerimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte sokak sokak, ev ev, köşe köşe bir mücadele veriyor. Özellikle şu anda Afrin Harekatının şu aşamasında çok hassas bir süreç yürütülüyor. Bir; sivillere herhangi bir zarar gelmemesi için. İki; o bölgenin tamamen teröristlerden temizlenip sivillerin güvenliğinin sağlanması için. Çünkü bir tarafta çatışma devam ederken sivilleri koruyorsunuz. Diğer taraftan da güvence altına aldığınız yerlere tekrar sızma olmaması için oralarda bir güvenlik koridoru oluşturmanız gerekiyor. Şu ana kadar hamdolsun Genel Kurmay Başkanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız, polis ve jandarma kuvvetlerimiz Özgür Suriye ordusu ile beraber hakikaten çok önemli bir mücadele verdiler.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu bertaraf edildi.https://t.co/WU0u6E4tQP pic.twitter.com/OLJq6PqeV9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mart 2018

"Afrin'i yeni Kandil yapmak istiyorlardı, bertaraf edildi"

Hem bizim Afrin harekatı başlamadan önce elde ettiğimiz istihbarat hemde şu son iki ayda sahada gördüklerimiz şunu çok açık şekilde ortaya koyuyor. Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Bu Zeytin Dalı Harekatı ile bu artık bertaraf edildi. Türkiye sınırının hemen yanı başında yeni bir Kandil yapılmasına asla izin vermez. Bu oyunu da bozmuş olduk bu harekatla. Çıkan belgelere baktığınız zaman yani, tünellerdir, cephaneliklerdir, karargahlardır tüm bunlara baktığınız zaman orayı büyük bir terörist eğitim kampına dönüştürmek istemişler.

"Terör örgütlerinin saflarında savaşan vatandaşlarınızın buralara gitmesine neden engel olmuyorsunuz?"

Bu tür yerlere dışarıdan PYD'ye YPG'ye destek DEAŞ'a karşı mücadale adı altında biz özellikle Avrupa'dan birçok yabancı savaşçının geldiğini biliyoruz. Bazıları kendilerini ifşa ediyorlar biliyorsunuz. Çıkıyorlar ben DEAŞ'a karşı şunun safhında yer alıyorum diye. Dolayısıyla burada aslında ilginç bir tartışma başlıyor, ya da başlamalı. O da şu, Suriye'de yabancı terörist savaşçı dediğimiz zaman akla sadece DEAŞ'ın saflarında savaşanlar geliyor. Halkubi, PYD/YPG terör örgütünün saflarında savaşan yabancı savaşçılar da var. Burada sormamız gereken şey şu; İki yıl öncesine kadar Türkiye sürekli suçlamalarda, ithamlarda bulunuyorlardı. DEAŞ saflarında ya da o zaman El-Kaide saflarında savaşan yabancı terörist savaşçılara neden izin veriliyor diye. Biz de o zaman hep diyorduk ki, bunlar sizin vatandaşlarınız bunlar İngiliz, Belçika, Almanya, Fransa vatandaşı, bunlar sizin ülkenizi terk etmeden neden müdahale etmiyor sunuz? Hangi Fransız vatandaşın alnında ben gidip DEAŞ'ın safların savaşacağım yazıyor? Türkiye'ye 36 milyon turist geliyor her yıl Avrupa'dan 12-13 milyon turist geliyor. Bizimle bir istihbarat paylaşmadığınız zaman, şu vatandaşlarımız şüphelidir, şu vatandaşlarımızın terörle ilişkisi, iltisakı olabilir gibi. Bir istihbarat paylaşımı yapmadığınız zaman biz nasıl hareket edeceğiz? Şimdi her gelen Avrupalıyı, Fransızı, Belçikalıyı, İngilizi biz böyle bir taramadan geçirsek, yada sıkı kontrolden geçirsek bu sefer bizim vatandaşlarımıza taciz ediliyor, bizim vatandaşlarımıza neden kontrol uygulanıyor diye bu sefer böyle itiraz edecekler. Aynı soruyu tekrar sormak lazım, PYD/YPG saflarında savaşan vatandaşlarınızın buralara gitmesine neden engel olmuyor sunuz? Bizim açımızdan son derece meşru bir soru bu. Dolayısıyla gördüm o listeyi, isimleri Avrupalı isimler bunlar bazı Amerikalılar da var içlerinde ağırlıklı olarak Avrupalılar bunlar tabi PKK terör örgütünün son 20-25 yılda özellikle Avrupa'daki yapılanmasının ve belli Avrupa mahfillerinin ülkelerinin diyelim çevrelerinin PKK'ya verdiği desteğin ortaya çıkardığı bir sonuç.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: PKK, Avrupa'nın yeni Neonazileri mi?https://t.co/WU0u6E4tQP pic.twitter.com/H4Ki8WITWu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mart 2018

"PKK kitleleri sokaklara dökmeye çalıştı sıfır başarı elde etti"

Son günlerde Afrin harekatı başladıktan sonra PKK Türkiye içinde Suriye'de başka yerlerde kitleleri sokaklara dökmeye çalıştı sıfır başarı elde ettiler. Çağrılar yaptılar hiç kimse sokaklara çıkmadı ne Türkiye'de ne Suriye'de ne bir başka yerde. Bunu Avrupa'da denediler, deniyorlar Avrupa'da da öyle çok büyük kitlesel eylemler yapamadılar. İnsanlar öyle sokaklara çıkıp Afrin'i protesto ediyoruz demedi. Kendilerinin belli bir militan kadrosu var onlarla belli hareketler yaptılar, belli gösteriler yaptılar.

PKK'lılar, Avrupa'nın yeni Neo-Nazileridir

Fakat asıl ilginç olan özellikle son 10 gündür mesela Almanya'da onlarca Türk dükkanına binasına, mağbedine saldırılar gerçekleşti. Öyle ki geçen hafta bir gecede tam 10 saldırı yapıldı. Türklerin binaları, dükkanları, şahıslar hedef alındı. Burada sormak lazım aynı anda da Almanya'nın farklı noktalarında gösteriler yapmaya devam ediyorlar. Bunlara kim dur diyecek? Herhalde oradaki benim vatandaşım dur demeyecek. Oradaki kolluk kuvvetleri, polis dur diyecek. Buna dur demedikleri gibi, Alman parlamentosunda, Avrupa Parlamentosu'nda başka yerlerde PYD/YPG'lilere o paçavralalarıyla destek veren bir sürü siyasetçi olduğunu görüyoruz. Bu saldırılar bu şekilde devam ederse bu bize neyi çağrıştırıyor? Neo Nazilerin Türklere yönelik saldırılarını. PKK Avrupa'nın yeni Neo nazileri mi? Bunlara yol açılacaksa böyle haydutluk yapmalarına Avrupa'nın göbeğinde eşkiyalık yapmalarına, insanların mallarına, canlarına saldırmalarına izin verilecekse o zaman bizim bu soruyu sormamız gerekiyor. PKK'nın Avrupa'nın yeni Neo nazileri mi oluyor? Buna mı hazırlanıyor PKK? Çünkü Afrin'deki harekat sonuca doğru ilerledikçe bu tür eylemlerin arttığını görüyoruz.

"Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki sicilimiz son derece temiz"

Bazı ülkelerden de çağrılar geliyor Afrin harekatı bir an önce durdurulsun. Sivillerin kayıpları ile ilgili endişelerimiz var diye. Biz de açık şekilde söylüyoruz; nedene kaç tane sivil kaybı oldu? Afrin harekatında Türk Silahlı Kuvvetleri nerede sivilleri hedef aldı? Bize bir tane örnek göstersinler. Bizim Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki sicilimiz son derece temiz ortada. Başından sonuna yaklaşık 6 ay sürmüş bir operasyon neticesinde 2200 kilometrekarelik bir alan DEAŞ'dan da temizlendi PYD/YPG'den de temizlendi. Şimdi orada ne DEAŞ var ne PYD/YPG var ne de rejim var. Cerablus halkı var, El-Ray halkı var Dabık halkı var oranın kendi yerlileri var. Burada sormak lazım bakın bu kadar başarılı bir operasyon yapıldı. Benzer bir başarı şu anda Afrin'de elde ediliyor. Sizi rahatsız eden şey ne?

"Koalisyonun operasyonlarında 10 bin sivilin öldürüldüğü tahmin ediliyor"

Öte yandan bize sivil kayıplarını gerekçe göstererek işte Afrin harekatı dursun diyenlerin Musul'da, Rakka'da yaptıkları operasyonlara biraz daha yakından bakalım; kendi verdikleri rakamlar binlerle ifade ediliyor sivil kayıplarından bahsediyorum. Sadece Musul operasyonunda 3 binden fazla sivilin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Bu da kesin olarak teyid edilebilmiş bir rakam değil. Musul'un özellikle batı yakasını yani DEAŞ'ın yoğun olduğu Fırat'ın batı yakasındaki görüntüleri o zaman hepimiz gördük. Şimdi unuttuk tabi Musul harekatı 3 ay öncesine kadar devam ediyordu. Şimdi oradaki görüntülere bakın Rakka'ya bakın kaç bin tane sivil öldürüldü totalde baktığınız zaman Irak'ta, Suriye'de DEAŞ'la mücadele adı altında bir rivayete göre 8, bir rivayete göre 10 bin civarında sivilin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Bu yapılan koalisyonun saldırılarında.

"Başkaları gibi yapacak olsaydık üç günde oraları ele geçirirdik"

Nereyi biz yerle bir etmişiz? Cumhurbaşkanımız da bir kaç defa dedi yani biz başkaları gibi yapacak olsaydık Halep'te, Musul'ta, Rakka'da Allah göstermesin yani yerle bir ederdin. Kimsenin gözünün yaşına bakmazdın havadan bombalardın, karadan bombalardın üç günde oraları ele geçirirdin. Ama biz bunu yapamayız biz bunu hiçbir zaman yapmadık tarihimizde. Orada tek bir sivilin bile canına bir zarar gelmemesi için askerlerimizin nasıl mücadele ettiğini hepimiz biliyoruz. Belki o görüntüleri paylaşmışsınızdır iki gün önce cepheden gelen görüntüler vardı. Bizim askerlerimiz PYD ve YPG'den kurtarılan temizlenen yerlerde sağlık kontrolü yapıyor. Evin içine giriyor, ayağındaki postalı çıkartarak giriyor.

Mehmetçik Afrin'de sivillerin yardımına koşuyor

Sağlık kontrolü yapıyor. Bakın normalde bir asker askeri operasyon sırasında bile bunu yapmak zorunda değildir. Postalını çıkartmak zorunda değildir. Bu kadar da incelik gösteriyor. Kendi elleriyle orada insani yardım dağıtıyor. Dolayısıyla hem büyük bir kahramanlık hikayesi var burada hem de büyük bir insalık dersi var. Herkese verilen dolayısıyla bize operasyonu durdurun sivillere zarar geliyor falan gibi çağrılarda bulunanlar öncelikle bilsinler ki PKK'nın YPG'nin propagandasına alet oluyorlar. Eğer niyetleri samimi ise bilgi kaynaklarını ciddi bir şekilde gözden geçirmeleri gerekir. Bize danışsınlar, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımız, Dışişleri Bakanlığımız onlara gerekli bilgileri temin edebilir.

"Birinci önceliğimiz Afrin halkının öncülünde bir yönetim biriminin kurulması"

Afrin harekatı inşallah planlandığı şekilde devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde de neticelendiği zaman bütün etrafında bir güvenli bölge oluşacak. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde olduğu gibi ve haritaya baktığınız zaman o bölge bir güvenli hat haline gelmiş olacak. Birinci önceliğimiz Afrin'de, Afrin halkının önücülüğünde bir yönetim biriminin kurulması. Bizim orayı rejime vermek gibi bir niyetimiz düşüncemiz de yok. Afrinliler yine yönetsin aynı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde olduğu gibi. Orada zaten PYD'nin YPG'nin baskısından kaçan binlerce onbinlerce Kürt var ve diğerleri var Araplar var Türkmenler var. Bunlar Afrin'e geri döneceklerdir. Aynı Cerablus ve bilgesine 150 bin kişinin dönmesi gibi. Bakın çok önemli bir veri bu gözardı ediyoruz ve hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. 7 Yıllık Suriye savaşı boyunca temizlenen bir bölgeye bu kadar kitlesel geri dönüş sadece ve sadece Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra oldu. 150 bine yakın Suriyeli, Cerablus, El-ray, Dabık o bölgeye geri döndüler. Bu başka hiçbir yerde olmadı. Ne güneyde oldu, ne kuzeyde oldu sadece burada oldu. 7 yıllık savaş boyunca. Bu ne demek?

"Güvenli bölge kurulmuş olsaydı bunlar yaşanmayacaktı"

Aslında Cumhurbaşkanımızın baştan beri söylediği güvenli bölge kurulmuş olsaydı. 4 yıl öncesinden bahsediyorum. Bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Bu kadar insan ölmeyecekti. DEAŞ palazlanmayacaktı, PYD buralara yerleşmeyecekti. Bugün çok farklı bir Suriye tablosu olacaktı. Bu olmadı bilerek veya bilmeyerek bunu yapmadılar, istemediler. Netice itibarıyla böyle bir tablo ile karşı karşıyayız bugün. Afrin'de ilk planda bu güvenlik sağlandıktan sonra diğer bölgelere de bakmamız gerekecek.

"ABD'nin ilk adım olarak 3 yıldır verdiği sözü tutması gerekir"

Münbiç'i biz defalarca ifade ettik. Amerikalılarla Tillerson buraya geldiğinde ondan öncesinde McMaster'la bizim yaptığımız Hakan beyle yaptığımız uzun toplantıda biz zaten bunun çerçevesini çıkarttık. Münbiç'ten PYD ve YPG'nin çıkartılması Fıratın doğusuna çekilmeleri öncelikli olarak bu bir ilk adımdır tabi. Bunun arkasının da gelmesi gerekir ama ilk adım olarak 3 yıldır verdikleri sözü en azından bir tutmaları gerekir. Daha önce bize diyorlardı ki; Münbiç, Rakka operasyonu için stratejik öneme sahip tamam Rakka operasyonu da bitti. Münbiç bir Arap şehri oranın artık bir stratejik değeri de yok. Dolayısıyla bunları buradan çekin diye söyledik ve üzerinde mutabık kaldığımız çerçevede bu zaten. Biz uygulanmasını bekliyoruz. 8-9 Mart'ta ilk çalışma grubu Washington'a gittiğinde zaten bunun görüşmelerini yaptılar. İyi bir yol haritası çıktı diyebilirim. Detaylandırıldı bu. Bunun şimdi uygulanması gerekiyor tabi. Bizim Amerikan tarafından beklentimiz bu üzerinde mutabık kaldığımız çerçeve ve takvim konusunda somut adımlar atmaları. Bu gerçekleşirse hem Münbiç civarında tekrar bir güvenli bölge oluşmuş olur çünkü Münbiçliler de dönmüyorlar PYD ve YPG'den dolayı. Bakın bugün YPG ve PYD'nin kontrolü altında olan hiçbir bölgeye oranın yerli halkı dönmüyor. Karşılaşacakları akibeti biliyorlar. Baskıya maruz kalacaklar, çocukları kaçırılacak, askere alınacak, silah altına alınacak bir sürü şey yaşayacaklar.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz.https://t.co/WU0u6E4tQP pic.twitter.com/QyZCUwf0mP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mart 2018

"Tillerson ile mutabık kaldığımız çerçeve ABD devleti açısından bağlayıcıdır"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson buraya geldiğinde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert McMaster buraya geldiğinde ABD Başkanının yetkilendirdiğinde iki ulusal güvenlik danışmanı ve bakan olarak geldiler buraya kendi kişisel girişimleri için gelmediler. Dolayısıyla bizim üzerinde mutabık kaldığımız çerçeve ABD Devleti açısından bağlayıcıdır. Tillerson'un yerine Mike Pompeo geldi diye bu üzerinde mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi gibi birşey söz konusu olamaz. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz beklentimiz tabiki bunun hayata geçirilmesidir hiç gecikmeden. Sayın Dışişleri bakanımızın Washington'da bir toplantısı olacaktı o ertelendi. Tillerson bu görüşmeyi yapabilecek durumda değil, Pompeo da dosyaları devralmadığı için bu görüşmeleri yapacak yetkiye sahip değil. Önemli değil bu bize bir iki hafta kaybettirir. Neticede arkadaşlarımız çalışmaya devam edecekler bu konuyu.

"Beklentimiz FETÖ ile ilgili de ABD'nin somut adımlar atması"

Önemli olan burada ABD yönetiminin Trump yönetiminin orta ve uzun vadede gerçek müttefikinin kim olduğu konusunda net bir fikre sahip olması. Taktik olarak Münbiç'ten 5 Nisan'da çıktılar, 15 Nisan bu kısmı çok önemli değil bunlar çalışılır. Önemli olan özellikle son iki iki buçuk yıldır Türk-ABD ilişkilerinde bu güven bunalımını aşmaya yönelik adımların ABD yönetimi atacak mı, atmayacak mı? Temel soru bu. Bizim bu güven bunalımını yaşamamızın iki tane temel sebebi var. Biri Suriye'de PKK'nın Suriye koluna verdikleri destek ikincisi de FETÖ yapılanması konusunda hiçbir adım atmamış olmaları. Bu heyetler biliyorsunuz üç tane çalışma grubu oluşturuldu. Bizim doğal olarak beklentimiz FETÖ ile ilgili de ABD'nin somut adımlar atmaları. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine bu kadar suç işlemiş, darbe teşebbüsünde bulunmuş, 250 insanımızın kanına girmiş bir terör örgütü artı ABD'de işlediği suçları buna eklediğiniz zaman herhalde böyle elini kolunu sallayarak ABD topraklarında gezememeli. Tersi olsaydı ABD'ye karşı bu kadar cürüm işlemiş, suç işlemiş bir terör örgütünün üyeleri Türkiye'ye gelseydi liderleri Türkiye'ye gelseydi biz onu o yada bu gerekçeyle Türkiye'de serbest hareket etmesine izin verseydik ABD'nin tavrı ne olurdu buna, Avrupa'nın tavrı ne olurdu buna dolayısla biz yine meşru talebimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Bu konuda Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız yoğun bir çalışma yaptılar. Artık şu çok ikna edici bir argüman değil; sunduğunuz deliller, dosyalar yeterli değil argümanı hakikatten ikna edici değil. Ortada bu kadar gerçekler var, bu kadar dosyalar hazırlandı gönderiliyor bunların artık işleme konulması gerekiyor. Çünkü biz şu ana kadar FETÖ konusunda ABD'den yahut başka dünya ülkelerinden hukukun dışında hiç birşey talep etmedik. Yaptığımız ikili anlaşmalar çerçevesinde bu adamlara karşı bir takım idari hukuki süreçlerin başlatılması talebinde bulunduk. Çünkü bunlar hem Türkiye'de suç işlediler hem bulundukları ülkelerde Türkiye aleyhine her türlü faaliyeti yapmaya devam ediyorlar. Bugün Avrupa'da ABD'de çöreklenmiş olan bu FETÖ'cüler Türk-ABD ilişkelirini bozmak için her tür kirli ilişkinin, operasyonun içinde yer alıyorlar.

devam edecek...

Kaynak: TRT Haber