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Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyü PYD/PKK'dan arındırıldı

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

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Afrinin kuzeyindeki Ali Kar köyü PYD/PKKdan arındırıldı

TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 13. gününde de zafer haberleri gelmeye devam ediyor. Bölge adım adım terör örgütlerinden arındırılıyor. 

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyünü de terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

Raco’ya ilerleyiş sürüyor

Öte yandan teröristlerin yaptıkları yığınaklarla savunma hattı oluşturduğu stratejik öneme sahip Raco beldesine hakim tepeler kontrol altına alınırken, Mehmetçik ve ÖSO güçlerinin de Raco’ya ilerleyişi devam ediyor.

Mehmetçiğin ve ÖSO güçlerinin Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mevkiinden Raco’ya ilerleyişinin sürdüğü gözlenirken, Afrin’e yönelik yapılan harekatta ilk meskun mahal operasyonunun da Raco beldesinde başlaması öngörülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, OSÖ, ali kar köyü, afrin
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