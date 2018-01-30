Afrin'in batısındaki iki köy daha teröristlerden arındırıldı

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köylerini PYD/PKK'dan arındırdı.
Ayrıntılar gelecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Gazze sınır şeridinde 12 yıl aradan sonra ekim
Gözaltındaki Suudi prensler serbest bırakıldı
ABD kanalında Türkiye düşmanlığı açıkça ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü Sudan’da yerine getirilecek
Alman otomobil devleri insan ve maymunlara egzoz dumanı solutmuş
Rus jetinden, ABD uçağına önleme
Zeytin Dalı Harekatı'nda 649 terörist etkisiz hale getirildi