Afrin'in batısındaki Alkana köyü PYD/PKK'dan temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Hakimiyetin tamamen sağlandığı stratejik Burseya Dağı'nda tuzaklanan patlayıcıların imhası sürerken, çatışmalar Bafelyun Tepesi yönüne kaydı.

TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını, 649 olarak açıkladı.

Bir köy daha temizlendi

Çatışmaların ardından bugün ele geçirilen Süleyman Halil ve Sati Şaği'nin ardından akşam saatlerinde Alkana köyü de PYD/PKK'dan arındırıldı.

Racu beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı.

Böylece harekatın 11. gününde Afrin'in beş beldesinde 18'i köy, biri köy altı yerleşim ve 5'ü stratejik tepe olmak üzere 24 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

Hedef Bafelyun

Afrin'e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı'nın teröristlerden temizlenmesinin ardından harekatın yönü, Bafelyun Tepesi'ne çevrildi.

Burseya Dağı’na birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrin’in batısındaki Bafelyun Tepesi de TSK tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

Cinderes bölgesi ateş altına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan, sınırın Suriye tarafındaki Cinderes bölgesi, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınır karakollarındaki fırtına obüsleriyle karadan, savaş uçaklarıyla havadan yoğun ateş altına alındı.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesine karşın bombardıman ve uçak sesleri, yoğun olarak duyuldu.

Kaynak: TRT Haber