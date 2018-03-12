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Buradasınız : » » Afrin'i terk etmeye çalışan sivil halkı teröristler zorla engelledi

Afrin'i terk etmeye çalışan sivil halkı teröristler zorla engelledi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütleri Afrin'i terk etmeye çalışan sivil halkı zorla engelliyor.

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Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik, Afrin'in kapısına dayandı. Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçmaya çalışan sivil halk bölgeyi terk etmeye çalışıyor ancak teröristler, sivillerin Afrin'den ayrılmasına izin vermiyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi terk etmek için yola çıkan sivillerin durdurularak engellendiğini gösteren yeni görüntüleri yayınladı.

Afrin'de merkezin kuşatılmasına 1,5 km kaldı

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak. İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3,5 kilometre kaldı. ÖSO güçlerinin TSK'yla koordineli operasyonları sürüyor. 

 

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3381 oldu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Harekat kapsamında bu güne kadar PKK/PCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3381 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 175'i köy 37'si kritik nokta olmak üzere 212 bölgenin de kontrol altına alındığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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