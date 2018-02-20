Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildi.
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Afrin'e ilerlemeye çalışan terörist gruplar topçu ateşi üzerine geri çekildi
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