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Buradasınız : » » Afrin'e ilerlemeye çalışan terörist gruplar topçu ateşi üzerine geri çekildi

Afrin'e ilerlemeye çalışan terörist gruplar topçu ateşi üzerine geri çekildi

Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildi.

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Afrine ilerlemeye çalışan terörist gruplar topçu ateşi üzerine geri çekildi

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Etiketler: afrin, Zeytin Dalı Harekatı
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