Afrin'e girmeye çalışan Esed rejimi yanlıları topçu atışlarıyla püskürtüldü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasının satır başları şöyle;

-Türk Silahlı Kuvvetlerimi'zin bu sabah yaptığı açıklamayla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780'e ulaşmış durumda. Sahadaki gelişmeler çerçevesinde bu Zeytin Dalı Harekatı Afrin ve civarındaki bütün terör unsurları etkisiz hale getirilene kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

-Dün de biliyorsunuz bir dizi trafik yaşandı. Esed rejimi ile, PYD/YPG güçleri arasında bir anlaşma imzalandı mı? oraya bir takım güçler oraya girdi mi? diye bir takım haberler çıktı. Biz başından beri bu haberlerin teyide muhtaç olduğunu ve ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini ifade etmiştik. Bugün itibarıyla da sahada dün yaşanan hadisenin şöyle bir çerçevede cereyan ettiğini ifade edebiliriz. Halep civarından gelip Afrin'in güney uçlarına oradan da şehre girmeye çalışan bir grubun 20-30 veya 40-50 araçlık bir konvoyun bir girme teşebbüsünün olduğunu gördük. Fakat bu topçu atışlarımızla hemen püskürtüldü, bu milis güçler Halep'e doğru tekrar çekildiler. Dolayısıyle burada iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değil. Böyle bir anlaşma olsa bile yada başka arayışlar olsa bile sahada bir takım kirli, karanlık pazarlıklar olsa bile Türkiye Cumhuriyeti olarak biz Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili planlarımızı aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

-Dün sayın Cumhurbaşkanımızın da açık bir şekilde ifade ettiği gibi rejim veya başka bir unsurun bu yönde atacağı adımların ciddi sonuçları olacaktır. Çünkü biz Zeytin Dalı Harekatı'nı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Burada terör örgütlerine yönelik herhangi bir himaye hareketi o aktörleri doğrudan bu terör örgütü ile aynı safha yerleştirir.

-Netekim Afrin harekatının meşruiyeti ve haklılığı konusunda hergün ortaya çıkan yeni veriler bizim baştan beri verdiğimiz kararın doğrululuğunu teyid etmektedir. Özellikle harekat öncesinde gelen istihbarat çerçevesinde ve harekatın 5. haftasına girdiğimiz şu günlerde ele geçirilen bilgilerde bölgenin yeni bir Kandil yapılmak istendiğini açıkça ortaya koyuyor. Yani ele geçirilen tüneller, mevziler, yığınaklar karargahlar buranın Suriye'nin Afrin bölgesinde bir Kandil haline getirilmesi çabasını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla harekatın meşruiyeti açısandan da bu yönde yeni verilerin elimize geçtiğini ifade edebilirim. Ayrıca bildiğiniz gibi Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sahada nihai olarak görüşülecek olan siyasi geçiş sürecini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması hedefini de destekler mahiyettedir.

Ayrıntılar gelecek...