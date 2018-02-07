"Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum" açıklaması, teröristlere destektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG ile ilgili açıklamalarına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının vahim bir yanlış olduğunu belirterek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün bazı gazetelerde yer alan “Afrin’e girilmesini doğru bulmuyorum” açıklaması, vahim bir yanlıştır. Bu, Türkiye’ye, Afrin’i teröristlerden temizleme, Afrin’deki teröristlere dokunma, demektir. Dolayısıyla teröristlere destektir." dedi.

1) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün bazı gazetelerde yer alan “Afrin’e girilmesini doğru bulmuyorum” açıklaması,vahim bir yanlıştır.Bu,Türkiye’ye, Afrin’i teröristlerden temizleme,Afrin’deki teröristlere dokunma,demektir.Dolayısıyla teröristlere destektir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 7 Şubat 2018

Başbakan Yardımcısı Bozdağ şunları söyledi:

"Belli ki,YPG’ye “Kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” diyen Kılıçdaroğlu, Afrin merkezde PYD-YPG-PKK’nın eli kanlı teröristlerinin varlığını sürdürmesini ve Zeytin Dalı Harekatı'nın hedeflerine ulaşmadan sonlandırılmasını istemektedir. Sayın Kılıçdaroğlu ve herkes bilmelidir ki Zeytin Dalı Harekatı, Afrin’in merkezi dahil Afrin bölgesindeki her karış toprak ve tüm yerleşim yerleri terör örgütlerinden ve teröristlerden temizleninceye kadar devam edecektir. Kimse, Türkiye’nin bu hedefe ulaşmasını engelleyemez."

2) Belli ki,YPG’ye “Kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” diyen Kılıçdaroğlu, Afrin merkezde PYD-YPG-PKK’nın eli kanlı teröristlerinin varlığını sürdürmesini ve Zeytin Dalı Harekatının hedeflerine ulaşmadan sonlandırılmasını istemektedir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 7 Şubat 2018

3) Sayın Kılıçdaroğlu ve herkes bilmelidir ki Zeytin Dalı Harekatı, Afrin’in merkezi dahil Afrin bölgesindeki her karış toprak ve tüm yerleşim yerleri terör örgütlerinden ve teröristlerden temizleninceye kadar devam edecektir.Kimse,Türkiye’nin bu hedefe ulaşmasını engelleyemez. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 7 Şubat 2018

Kaynak: TRT Haber