  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » "Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum" açıklaması, teröristlere destektir

"Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum" açıklaması, teröristlere destektir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, "Kimse, Türkiye'nin bu hedefe ulaşmasını engelleyemez." diyerek tepki gösterdi.

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&quot;Afrine girilmesini doğru bulmuyorum&quot; açıklaması, teröristlere destektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG ile ilgili açıklamalarına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. 

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının vahim bir yanlış olduğunu belirterek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün bazı gazetelerde yer alan “Afrin’e girilmesini doğru bulmuyorum” açıklaması, vahim bir yanlıştır. Bu, Türkiye’ye, Afrin’i teröristlerden temizleme, Afrin’deki teröristlere dokunma, demektir. Dolayısıyla teröristlere destektir." dedi.  

 

 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ şunları söyledi: 

"Belli ki,YPG’ye “Kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” diyen Kılıçdaroğlu, Afrin merkezde PYD-YPG-PKK’nın eli kanlı teröristlerinin varlığını sürdürmesini ve Zeytin Dalı Harekatı'nın hedeflerine ulaşmadan sonlandırılmasını istemektedir. Sayın Kılıçdaroğlu ve herkes bilmelidir ki Zeytin Dalı Harekatı, Afrin’in merkezi dahil Afrin bölgesindeki her karış toprak ve tüm yerleşim yerleri terör örgütlerinden ve teröristlerden temizleninceye kadar devam edecektir. Kimse, Türkiye’nin bu hedefe ulaşmasını engelleyemez."

 

 

 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, afrin
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