Afrin'den acı haber geldi: Bir asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Zeytin Dalı Harekatı şehidinin cenazesi Gaziantep'e getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerin cenazesi, Gaziantep'e getirildi.

Kaynak: TRT Haber/İHA