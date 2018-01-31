Afrin'deki terörist başı posterini SİHA'lar işaretleri F-16'lar imha etti

Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Darmık Dağı'na havadan ve karadan yoğun bombardıman yaptı.

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatında imha edildi.

SİHA'lar tarafından lazerle işaretlenen poster F-16 savaş uçakları ile vurularak imha edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli silahlar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bir köy daha temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nda 712 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de PYD/PKK'nın bir tünel ağı daha deşifre edildi

Afrin'in batısındaki Alkana köyü PYD/PKK'dan temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nda terör mevzilerinin imha edilme anı TRT Haber'de

Terör örgütü tarafından provokasyon yapmak için 53 metrelik beton yapı üzerine yerleştirilen, Öcalan posterinin imha edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

Örgüt mensuplarınca propaganda malzemesi haline getirilmek istenen posteri için Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava harekatı düzenlendi.

Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile lazerle işaretlenip F-16 savaş uçaklarının vurduğu posterin üzerinden kalkan toz bulutu dikkati çekti.

Darmık Dağı'na bombardıman

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerince, Burseya Dağı'nın düşürülmesinin ardından operasyon başlatılan Darmık Dağı, kara ve hava unsurlarınca ateş altına alındı.

Belirlenen terör örgütü PYD/PKK hedefleri, savaş uçakları, bölgede konuşlu fırtına obüsleri ve topçu birlikleri ile sabah saatlerinden itibaren imha ediliyor.

TSK ve ÖSO tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı.

TRT Haber