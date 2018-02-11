Afrin'deki terör hedefleri bombalandı

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi devam ediyor.

Afrin'de iki köy daha teröristlerden temizlendi

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü YPG/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.

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Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine askeri araç, gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.

TSK'nın sınır hattına zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor

Kaynak: AA