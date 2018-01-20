Afrin'deki PYD/YPG'ye yönelik Zeytin Dalı harekatı başladı

TSK açıklamasına göre, şu ana kadar 113 PYD/YPG hedefinden 108'i vuruldu. Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/YPG'li olduğu öğrenildi.

Türk savaş uçakları, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Minniğ askeri havaalanını vurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden Afrin operasyonuna ilişkin açıklama da yapıldı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

TSK Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, çok namlulu roket atarlarla Afrin'deki terör hedeflerini vurdu. pic.twitter.com/qQkI9sAoZT — TRT HABER (@trthaber) 20 Ocak 2018

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

Orgeneral Hulusi Akar idare ediyor

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından anbean takip ediliyor.

Orgeneral Akar, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden Zeytin Dalı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor.

TSK, harekat kapsamında sivillerin zarar görmemesi izin azami özen gösteriyor. "Akıllı" mühimmatların da kullanıldığı harekatta hedefler, hassas sistemlerle tek tek tespit ediliyor.

Akar, ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı öncesinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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