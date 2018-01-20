Afrin'deki PYD/YPG'li teröristlerin son oyunu ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında karşılık verdi.

Bunun üzerine terör örgütü yeni bir oyun içine girerek öldürülen teröristleri "sivil" olarak kamuoyuna yansıtmaya çalıştı.

Terör örgütünün sözde yöneticilerinin bu yöndeki talimatları, telsiz konuşmalarından belirlendi.

Kirli plan deşifre oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında karşılık vermeyi sürdürüyor.

Hedef tespit radarlarıyla belirlenen noktalar, TSK unsurlarınca ateş altına alınıyor. Bu kapsamda son bir hafta içinde 70'e yakın hedefin vurulduğu öğrenildi.

PYD/PKK üyelerinin ise söz konusu atışlar karşısında yeni bir oyun içine girdiği belirlendi. Terör örgütünün bölgedeki sözde üst düzey yöneticilerinin telsiz konuşmalarından, öldürülen teröristlerin "sivil" olarak kamuoyuna yansıtılmasının planlandığı tespit edildi.

Terör örgütünce kullanılan telsizlerden, öldürülen teröristlerin kıyafetlerinin değiştirilmesi, fotoğraflarının çekilerek sivil kayıpların ortaya çıktığına yönelik kara propaganda yapılması talimatlarının verildiği belirlendi.

Sözde yöneticiler ailelerini Afrin'den çıkartıyor

Öte yandan, terör örgütü PYD/PKK bölgedeki çocuk ve gençleri zorla silah altına almayı sürdürüyor.

Sivillere yönelik saldırıların düzenlendiği bölgede, bu saldırılardan hastane ve yerleşim yeri gibi noktalar da etkileniyor. El Bab'da terör örgütü PYD/PKK tarafından düzenlenen saldırıda bir çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bu arada, teröristler Afrin'den ayrılmaya çalışan sivillere de izin vermiyor. Özellikle kritik bölgelerde yaşayan halkın ilçeyi terk etmesine izin vermeyen terör örgütünün sözde yöneticilerinin, kendi yakınlarını ise Afrin'den çıkartarak Halep'e gönderdikleri belirlendi.

Öte yandan, terör örgütü PYD/PKK'nın yayın organları tarafından, Türkiye'nin Afrin'den sonra Ayn El Arab'a gireceği şeklinde kamuoyunu yanıltıcı gerçek dışı haberler yapıldığı, TSK tarafından yürütülen faaliyetlerin Afrin'de yerleşmiş PYD/PKK ile terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA