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Afrin'deki patlayıcıları "Leylak" buluyor, "METİ" imha ediyor

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, merkezdeki mayın arama-tarama çalışmaları devam ediyor.

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Afrindeki patlayıcıları &quot;Leylak&quot; buluyor, &quot;METİ&quot; imha ediyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i terör örgütlerinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), merkezde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıları imha ediyor, teröristlerin açtığı çukurları kapatıyor.

Terör örgütü üyelerinin tuzakladığı patlayıcıların bulunması ve imhasında mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ) görev yapıyor. Belirlenen bölgelerde aramaları sürdüren timde mayın köpekleri de görev alıyor.

Mayın köpeği "Leylak" tespit etti

Afrin'in kuzeybatısında teröristlerin açtığı barikatta arama yapan Mehmetçik, toprağın içine gizlenmiş iki el yapımı patlayıcı buldu.

Mayın köpeği "Leylak"ın arama yaptığı barikatta uyarı vermesi üzerine, alandaki aramalar metal mayın dedektörleriyle devam etti.

El yapımı patlayıcıların bulunmasıyla etrafta güvenlik önlemi alındı. Patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi.

Teröristlerce kazılan çukur ise zırhlı loderle kapatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, meti, afrin
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