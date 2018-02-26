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Afrin'deki hilal, İdlib ile Fırat Kalkanı'nı da birleştirdi

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de teröristlerden kurtardığı hilal şeklindeki alan sayesinde muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı ve İdlib bölgeleri arasında kara bağlantısı oluştu.

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Afrindeki hilal, İdlib ile Fırat Kalkanını da birleştirdi

Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden sürüyor. Afrin'de kritik noktalar tek tek terörden arındırılıyor. 

TSK ve ÖSO, Afrin’in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlemiş, kurtarılan hilal şeklindeki alan teröristlerin Suriye-Türkiye sınırıyla temasını kesmişti.

Kara bağlantısı sağlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerlemesiyle Afrin'de ortaya çıkan stratejik hilal, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ili ve Halep'in Azez ilçesi arasında kara bağlantısını yeniden sağlamış oldu.

Şubat 2016'da Halep'ten Kilis'e uzanan Halep otoyolu ve Halep kuzeyindeki Başköy ve Rityan üzerinden kuzeye uzanan yolun Esed rejimi tarafından ele geçirilmesi ile İdlib ve Halep kuzeyinin kara bağlantısı kopmuştu.

Sınır güvenliği artık daha güçlü

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib ile ÖSO'nun TSK'yla kontrol ettiği Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin birleşmesi, Türkiye'nin sınır güvenliğinin daha güçlü sağlanmasına hizmet edecek.

Suriye'nin kuzeyinde birleşen muhalif bölgelerin terörle mücadelede Türkiye'ye avantaj sağlaması bekleniyor.

115 nokta teröristlerden temizlendi

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 87'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 115 noktayı ele geçirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, tsk, OSÖ, idlib, fırat kalkanı, afrin
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