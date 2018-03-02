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Buradasınız : » » Afrin'deki ağır darbe Kandil'deki elebaşları birbirine düşürdü

Afrin'deki ağır darbe Kandil'deki elebaşları birbirine düşürdü

Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK'ya vurulan ağır darbe, örgütün Kandil'deki elebaşlarında büyük bir endişe ve paniğe yol açtı.

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Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Terör yuvaları havadan ve karadan imha edilliyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de verdiği ağır kayıplar, Kandil'deki elebaşlarını çılgına çevirdi.

Güvenlik güçlerinin çözümlediği telsiz konuşmalarına göre, terör örgütünün sözde yöneticileri büyük bir moral çöküntüsü yaşıyor, ağır mağlubiyetle sonuçlanan başarısızlıkları için birbirlerini suçluyorlar.

Elebaşı Murat Karayılan, örgüt içindeki bu tartışmalar ve psikolojik yıkımın önüne geçebilmek için kendince bir yöntem buldu. Teröristlerin Afrin hakkında konuşmalarını yasaklayan Karayılan, telsiz konuşmalarında şunları söylüyor:

"Afrin'de Rojovalılarla ilgili hem kendi aranızda, hem de Roj'a (Kandil'deki ana telsiz) çağrı yapılarak bir şey sorulması yasaklanmıştır. Konuşma yaparak moral bozacak davranış içinde olanlar cezalandırılacaktır."

Karayılan, Kandil ile Suriye'deki YPG'liler arasında konuşmaların yapıldığı kanalı da devre dışı bıraktı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, teröristler, Murat Karayılan, Kandil, afrin
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