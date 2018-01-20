Zeytin Dalı harekatı başladı. Jetler PKK/PYD hdeflerini bombalıyor. Afrin'den dumanlar yükseliyor. Anadolu Ajansı "Zeytin Dalı" harekat bölgesinden canlı yayında.
TSK: Afrin harekatında sadece teröristler hedef alınıyor
TSK: Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı
Afrin'de "Zeytin Dalı' harekat bölgesinden canlı yayın
Başbakan Yıldırım: Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin'de havadan harekata başlamıştır
Eskişehir'de tur otobüsü ağaca çarptı: 11 ölü, 44 yaralı
ABD hükümeti Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapandı
Fitch Ratings, Türkiye kararını açıkladı
Afrin'deki terör hedefleri vuruldu