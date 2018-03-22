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Buradasınız : » » Afrin’de YPG/PKK'nın muharebe merkezi imha edildi

Afrin’de YPG/PKK'nın muharebe merkezi imha edildi

Afrin'in Hacıhasanlı bölgesinde terör örgütünün eğitim ve muhabere merkezi hava harekatıyla imha edildi. TSK yeni görüntüleri paylaştı.

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Afrinde YPG/PKKnın muharebe merkezi imha edildi

Afrin ilçe merkezinde kontrol Mehmetçiğin ve Özgür Suriye Ordusu'nun elinde.

İlçe merkezine bağlı köylerde ise teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Teröristlerden kurtarılan bölgelerde temizlik çalışmaları da sürüyor. Mehmetçik, teröristlerin sığınak ve silah depolarını arıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin Hacıhasanlı'da bombalanan terör eğitim kampı ve muhabere merkezinin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde kampın nizamiyesi, teröristlerin eğitim alanları, barınma alanları, atış alanları ile su kuyuları ve muharebe merkezinin bombalandıktan sonraki durumları yer alıyor.

Hava harekatının ardından kaydedilen görüntülerde terör yuvalarının tamamının imha edildiği görülüyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, tsk, afrin
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