Afrin’de YPG/PKK’nın EYP imalathanesi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor. Afrin'i tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları, Afrin'in Ambarlı, Akbez, Korzlu, Hopol, Kodlaki ve Şeyh Obası köylerindeki patlayıcıları temizleme çalışmasını sürdürdü.

Evin ahırını EYP imalathanesi yapmışlar

Bölgede teröristlerin yerel halkı baskı altına alarak kullandıkları ev ve barınakları tespit eden komando ve polis özel harekat timleri, Ambarlı Köyü'nde terör örgütünün bir evin ahırını EYP imalathanesi olarak kullandığını belirledi.

Ahırdaki aramalarda bulunan 10 adet TM 57 antitank mayını, 5 el yapımı boru tipi patlayıcı, 3 el yapımı (tökez teli tarzı) düzenek kontrollü şekilde imha edildi.

Teröristlerin kaçarken bıraktığı patlayıcıların arasında, şarapnel etkisi yaratmak için düdüklü tencerenin içine amonyum nitrat konularak infilak maddeleri yerleştirilmiş, diğer patlayıcılarla güçlendirilmiş elektrikli fünye düzeneği dikkat çekti.

Çok sayıda EYP kontrollü şekilde patlatıldı

Aramalarda bulunan antitank mayınları, bilyeler ve değişik metallerle güçlendirilmiş, infilak fitili ve devrelerle tamamlanmış çok sayıda EYP de kontrollü şekilde patlatıldı.

Hopal köyünde ise terör örgütünü simgeleyen bez parçaları mavi bereli komandolar tarafından indirildi, yerine de Türk bayrağı asıldı.

Basma düzenekli boru tipi güçlendirilmiş EYP'nin, Kodlaki köyündeki evin taşla örülü bahçe duvarına yerleştirilmesi, sivillerin hayatlarının terör örgütü mensuplarınca hiçe sayıldığını gösteriyor.

"Zulümden kurtulduk"

Bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdüren komandolar, aynı zamanda yerel halka sağlık hizmeti götürüyor.

Paylaşılan görüntülere göre hasta, yaşlı ve çocukların tedavisine öncelik verilirken, tüm yerel halk sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Görüntülerde Türkiye sayesinde teröristlerin zulmünden kurtulduklarını anlatan Afrinlilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı da yer alıyor.

Kaynak: AA