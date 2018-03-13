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Buradasınız : » » Afrin'de YPG/PKK baskısı altındaki sivillerin kaçışı sürüyor

Afrin'de YPG/PKK baskısı altındaki sivillerin kaçışı sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda, çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde, siviller, teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden kaçmaya devam ediyor.

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Afrinde YPG/PKK baskısı altındaki sivillerin kaçışı sürüyor

TSK 20 Ocak'ta, Afrin’in terör örgütlerinden arındırılarak sınır güvenliğinin sağlanması ve bölge halkının güven içerisinde evlerine dönmesi için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı.

ÖSO güçleri ile ilerleyen TSK birlikleri, birbiri ardına kırsaldaki köylerde kontrolü sağlarken, Afrin'in çevresini de dün itibarıyla kuşattı.

Siviller bölgeyi terk ediyor

Mehmetçiğin ilerleyişinin ardından, teröristlerin kontrolündeki köylerde siviller ise evlerini terk ederek güvenli noktalara gelmeye başladı.

TSK’nın Afrin kent merkezini kuşatması ile hem kent merkezi hem de yakınındaki köylerde bulunan yüzlerce aile, yanlarına alabildikleri az sayıdaki eşyalarla birlikte kamyon, kamyonet ve otomobillerine binip yollara düştü.

Aracı bulunmayan siviller ise yaya olarak güvenli gördükleri Azez bölgesine doğru yöneldi.

Zeytin tarlalarında bekliyorlar

Azez yakınlarına gelen ve kendilerini güvende hisseden Afrinli sivillerden bazıları tanıdıklarının yanına gitti.

Diğer Afrinli siviller ise Azez yakınlarında bulunan Katme, Kefer Cenne ve Bafelyun köyü çevresindeki zeytin tarlalarında beklemeye başladı. 

Yürüyerek zeytin tarlalarına gelen bazı ailelerin çocuklarının yalın ayak olduğu görüldü. 

Bu arada Afrin ve köylerinden kamyonetleri ile kaçan bazı ailelerin yanlarında koyun ve keçileri ile yolculuk yapmaları da dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Etiketler: zeytin dalı, teröristler, siviller, afrin
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