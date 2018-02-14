Afrin'de yasaklı anti-personel mayınları ele geçirildi

TSK tarafından Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

Sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyeti gözeten TSK, harekatın başladığı 20 Ocak'tan bu yana teröristlerce kullanılan çok sayıda muhtelif tipte silah, mühimmat, araç ve gereç ele geçirdi.

Terör örgütlerinden 10-12 Şubat tarihlerinde temizlenen bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok miktarda anti-personel mayını da bulundu.

Tespiti zor olan anti-personel mayınları, bölgede yaşayan sivilleri tehdit ediyor. TSK ve ÖSO birliklerine, yasaklanan söz konusu mayınla zayiat verdirmeyi hedefleyen kanlı örgütün, insani hiçbir hassasiyeti olmadığı da bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Yasaklanan anti-personel mayını, çoğu masum ve korunmasız siviller ile özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce kişinin ölümüne ya da sakatlanmasına neden oluyor. Bu mayınlar, mültecilerin ve iç göçe maruz kalan kişilerin yurtlarına dönmelerine mani olduğu gibi yerleştirildikten sonra yıllarca diğer vahim neticelere de yol açabiliyor.

İHA'lar için brandalı önlem

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarının terk edip kaçtıkları birçok barınak, sığınak ve beton mevzi de ele geçirildi.

Bazı sığınakların girişlerinin gizlenme şekli ise dikkati çekti.

Teröristlerce kazılan sığınakların özellikle İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından tespitinin önlenmesi için girişlerinin ağaç altlarına yapıldığı belirlendi. Ayrıca bu sığınakların girişlerinin de naylon branda ile kapatılarak kamufle edilmek istendiği saptandı.

Kaynak: AA