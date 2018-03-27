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Buradasınız : » » Afrin'de yardım seferberliği devam ediyor

Afrin'de yardım seferberliği devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de insani yardım kuruluşlarının başlattığı yardım seferberliği sürüyor.

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Terörden temizlenen ve yavaş yavaş hayatın normale döndüğü Afrin'de halka yapılan yardımlar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Afrin'de insani yardım faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti.

İnsani yardım faaliyetlerinin yanı sıra altyapı, sağlık ve eğitim gibi hizmetler de AFAD'ın gündeminde. 

Güllüoğlu, halkın yapılan yardımlardan, bölgenin yeniden güvenli olmasından büyük memnuniyet duyduğunu, ilçede hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü aktardı.

Güllüoğlu, Afrin'deki gıda ve hijyen kolisi dağıtımına da eşlik etti.

Afrin halkı harekattan memnun

Teröristlerden temizlenen Afrin merkezinde sokaklar da yeniden canlanıyor.

Yaşadıkları yerlerin güvenli hale getirilmesiyle sokaklara çıkan halk, mevcut durumdan memnun.

Bölge sakinlerinden Ahmet Erso, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bölgelerine gelmesinden mutlu olduklarını söyledi.

Erso, harekat sonrasında hayatlarının olumlu yönde değiştiğini dile getirdi.

"Önceden burası bizim için karanlık bir yerdi. Millet şimdiki durumdan çok keyifli, herkes hayatından memnun."

Erso, teröristlerin ilçede olduğu dönemde kendilerinden zorla para topladığına ve araçlarını gasbettiğine işaret ederek, "Şu anda böyle bir şey yok. Rahatladık" dedi.

Hozan Tebo da, Türk askerinin bölgeye gelmesiyle rahatladıklarını belirterek, Afrin'in emniyetli hale geldiğini, millet rahat hareket etmeye başladığını söyledi. 

Ali Hasan ise, teröristler ilçedeyken hayatlarının mahvolduğunu anlattı. Türk askerinin gelmesiyle her şeyin değiştiğini aktaran Hasan, hallerinden çok memnun olduklarını dile getirdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: afrin, AFAD
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