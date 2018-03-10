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Buradasınız : » » Afrin'de yaralanan 117 asker görev başında

Afrin'de yaralanan 117 asker görev başında

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 askerin tedavilerinin tamamladığını ve görevlerine döndüklerini açıkladı.

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Afrinde yaralanan 117 asker görev başında

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak günü sınır hattının güvenli hale gelmesi Afrin’in terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı.

Harekat kapsamında karadan ve havadan hedef alınan terör örgütü denetimindeki onlarca köy ve stratejik nokta TSK ve ÖSO güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarla özgürleştirildi.

3213 terörist etkisiz hale getirildi

TSK harekatla ilgili son bilgileri paylaştı. Şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı 3213 terörist etkisiz hale getirildi.

"117 kahraman silah arkadaşımız görevlerine döndü"

Teröristlerle çatışmalarda bugüne kadar 42 askerin şehit olduğu, 202 askerin yaralandığını açıklayan TSK, yaralanan 117 askerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndüğünü açıkladı.

"Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, tsk, afrin
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