Afrin'de üç köy daha terörden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 terörist etkisiz hale getirilirken, TSK ve ÖSO, Afrin'deki Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı ve Derviş Obası köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi.

TSK ile birlikte Afrin'de terör örgütü YPG’ye karşı operasyon yürüten ÖSO’ya bağlı Hamza Tümeni'nin komandoları, Türkmen Komutan Ebubekir Seyf önderliğinde Derviş Obası ve Hacıkanlı Köylerini ve çevresindeki üç tepeyi bölücü terör örgütünden temizledi.

Operasyonda çok sayıda terörist canlı ele geçirildi. Bunlar arasında çocuk yaştakiler ve kadın teröristler de vardı. ÖSO güçleri ele geçirilen teröristlere öncelikle insani yardım yaptı.

68 nokta terör örgütünden kurtarıldı

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 47'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 68 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör mevzileri topçu birliklerince vuruluyor

Öte yandan harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'de teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı.

Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti.

Darmık Dağı ateş altında

Harekat kapsamında, Darmık Dağı'nda terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak ve barınaklar tespit edildi.

Kaynak: TRT Haber/AA