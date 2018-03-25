Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle Afrin'i terörden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

Afrin bölgesini tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı unsurlar da, Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından bölgede arama ve tarama faaliyeti yapıyor.

Komandolar, teröristlerin Afrin'de kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor. Çalışmalara, Polis Özel Harekat timlerinin yanı sıra güvenlik korucuları da katılıyor.

Mavi bereliler, Afrin'in Alemdar Köyü'nde bir otomobil ve 2 evde belirlenen el yapımı patlayıcıları kontrollü şekilde imha etti.

Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı Mayın ve EYP Tespit ve İmha Timi (METİ) ise, Meydan Köyü kırsalında tespit edilen EYP ve mayınları kontrollü şekilde infilak ettirdi.

Komandolar, bölgedeki mağara, kepçelerle açılmış dehliz ve tünellerde de geniş çaplı arama yaptı.

Güvenlik güçleri, arama ve tarama faaliyeti sırasında bölgeyi drone ile kayıt altına alırken, arazi arama ve tarama sırasında da 27 boru tipli metal EYP, 60'lık 12 havan, 120'lik bir havan, 5 TM57 antitank mayını, 12 plastik EYP, 200 kilogram amonyum nitrat, bir otomobil lastiğine yerleştirilmiş EYP, 10 beşgen metal EYP, 15 basma düzenek EYP, 24 MB62 antitank mayın tapası, bir antipersonel mayını ele geçirdi.

"Şehitler Ölmez Tepesi"

Öte yandan Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı ekipler, 1 Mart'ta 9 komandonun şehit düştüğü Bilal Köyü yakınlarındaki "1083 Şehitler Ölmez Tepesi"ne şehit askerlerinin isminin yazıldığı tabelayı astı.

Kaynak: AA