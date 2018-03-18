Afrin'de tüm belde merkezleri kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Mabatlı belde merkezini de kontrolüne aldı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Mabatlı belde merkezini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Böylece 08.30 sularında ele geçirilen Afrin ilçe merkezinin ardından, bölgede teröristlerin işgalindeki son belde merkezi de kurtarılmış oldu.

Mabatlı beldesinin kuzeyi, Cinderes beldesinin batısı ve Şeyh Hadid beldesinin doğusundaki bazı köylere yönelik operasyonların hız kazanması bekleniyor.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.

Kaynak: AA